Mercato OM: La tendance pour Luis Henrique !

Avec plusieurs départs importants lors de la prochaine CAN, l’OM pourrait être amené à recruter en janvier prochain. Pour autant, le club pourrait compter sur le retour de Luis Henrique après un an et demi de prêt au Brésil…

Plusieurs joueurs sont prêtés par l’OM (voir le point sur les joueurs prêtés ici). Parmi eux, Luis Henrique pourrait faire son retour à Marseille dès début janvier 2024. En effet, Pablo Longoria avait expliqué que son option d’achat était lié à son temps de jeu avec Botafogo. Plus précisément, Luis Henrique doit avoir disputé plus de la moitié du temps de jeu de son équipe, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. FootMercato a fait le calcul, « à 12 journées de la fin du championnat, le numéro 11 du Glorioso totalise ainsi 2211 minutes de jeu sur 5310 possibles toutes compétitions confondues, soit 41,6%. »

Pour l’instant Luis Henrique est en dessous des 50% de temps de jeu !

Com gols de Júnior Santos e Luís Henrique, o Fogão levou a melhor sobre o América-MG no primeiro turno. Quem lembra?⚡️🥶 #VamosBOTAFOGO As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta, às 20h, em Minas. 📆 pic.twitter.com/FUNiiuvGcR — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 16, 2023



Alors que Luis Henrique trouve petit à petit du temps de jeu et marque quelques buts avec Botafogo, son avenir au Brésil reste incertain. L’ailier gauche pourrait faire son retour à l’OM dès le mois de janvier, cela dépendra de son temps de jeu comme l’avait précisé Pablo Longoria en conférence de presse.

« Les mouvements potentiels dans cette équipe, c’est le retour de Pape Gueye après sa suspension. L’autre arrivée potentiel, c’est le retour de Luis Henrique lors du mercato d’hiver, il fait de belles choses au Brésil, a expliqué Pablo Longoria en septembre dernier. Cela dépendra de son nombre de matches, de son temps de jeu avec Botafogo, cela ne dépend pas de l’OM. L’option d’achat est obligatoire selon le nombre de minutes jouées d’ici décembre. Ce sont les deux seuls mouvements imaginables dans cet effectif. »