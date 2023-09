OM: Les deux problèmes de Marcelino avec son système !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille est 3e de Ligue 1 à la trêve internationale. Invaincu en 4 journées (2 victoires et 2 nuls), les hommes de Marcelino peinent à convaincre dans le jeu malgré un bilan comptable honorable. L’ancien entraîneur olympien Elie Baup a décrypté le système de jeu du technicien espagnol en ce début de saison.

Invaincu après 4 journées et 8 points au compteur, l’OM n’est guère convaincant dans le jeu. Elie Baup, ancien coach de Marseille s’est exprimé dans les colonnes de La Provence sur le système utilisé par Marcelino et comprend que le public olympien ne soit pas sous le charme: « De manière générale, si tu n’as pas un certain sens du spectacle, une forme de folie avec de l’intensité, les supporters et ceux qui aiment le foot ont l’impression que ça ronronne, que c’est trop classique, a souligné l’entraîneur de 68 ans.

« Quand tu te retrouves face à une équipe en 4-3-3, tu es dans la merde ! »

« Avec le 4-4-2, il faut absolument qu’un des deux milieux monte pour apporter le surnombre, créer les décalages, trouver les espaces. Mais quand tu te retrouves face à une équipe en 4-3-3, tu es dans la merde ; il faut qu’un des attaquants descende d’un cran », a ajouté Baup.

Une trêve internationale qui tombe à point nommé pour permettre à Marcelino d’effectuer certains réglages et de travailler avec ceux qui resteront à la Commanderie.