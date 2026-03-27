Mercato OM : Labrune l’avait annoncé à Marseille, mais…

Invité de l’émission After FC sur RMC, Bryan Dabo est revenu sur un épisode méconnu de sa carrière : un possible transfert à l’Olympique de Marseille finalement jamais concrétisé. L’ancien joueur du MHSC détaille un enchaînement surprenant autour de cette rumeur.

Une annonce prématurée autour de l’OM

Passé par le Montpellier Hérault Sport Club, Bryan Dabo a livré un témoignage précis sur ses discussions avec l’Olympique de Marseille. À l’époque, le milieu de terrain sort d’une saison aboutie sous les ordres de Rolland Courbis.

A lire : OM mercato : Retour d’une piste offensive (onéreuse)

“Je sors d’une assez bonne saison en ayant mis 7-8 buts en jouant à plusieurs postes sous Rolland Courbis. Loulou me dit : “Tu veux faire quoi ?” Je lui dis : vous voulez que je fasse quoi ? Parce que moi je suis marseillais j’ai envie d’aller à l’OM ! Il me dit ok pas de problèmes si y a quelque chose on se tient au courant.”

Le joueur explique alors que son envie de rejoindre l’OM était claire, avec un accord de principe de son président Louis Nicollin.

Une rumeur lancée sans accord réel

Mais la situation prend une tournure inattendue lors de vacances à Marbella, en compagnie notamment de Geoffrey Kondogbia, Serge Aurier et Layvin Kurzawa. “Je suis en vacances à Marbella avec Geoffrey Kondogbia, Serge Aurier et Layvin Kurzawa. Je me lève et Layvin me dit : “Félicitations c’est marqué partout que t’as signé à l’OM !” Je vois 30 appels en absence ! En fait, Labrune avait dit qu’il y avait un accord entre eux et moi alors que le seul club qui avait un intérêt c’était Saint-Étienne.”

Selon Bryan Dabo, cette annonce viendrait de Vincent Labrune, alors président de l’OM, sans qu’aucun accord concret ne soit finalisé.

Le milieu insiste également sur son attachement au MHSC et à ses dirigeants : “J’avais déjà rencontré Christophe Galtier et ça faisait 4-5 mois qu’il voulait que je signe au club. J’arrivais à terme de mon contrat mais j’avais donné ma parole à Loulou et Laurent que quoi qu’il arrive, je ne signerais pas dans un autre club sans que Montpellier touche pour un transfert. C’est normal je suis arrivé à 13 ans et j’en repartais à 24. Ça aurait été dégueulasse de partir gratuitement du MHSC.“