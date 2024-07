Mercato OM : L’arrivée de Greenwood à Marseille est imminente?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Mason Greenwood est lié à l’Olympique de Marseille. L’ancien international anglais devrait débarquer à Marseille dans les prochains jours.

C’est bouclé avec Mason Greenwood ! Depuis plusieurs jours, le dossier a pris une nouvelle tournure et les Marseillais ont raflé la mise devant le Napoli et la Lazio qui s’étaient également positionnés. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’ailier anglais devrait débarquer dans les prochains jours pour passer sa visite médicale.

🔵⚪️🛫 Olympique Marseille, prepared to plan for Mason Greenwood medical as soon as they get formal steps done including contract review.

Selon le journaliste David Ornstein, du média The Athletic, « Marseille a trouvé un accord de principe avec Mason Greenwood pour signer en provenance de Manchester United. Du travail reste à faire, le joueur de 22 ans doit venir à Marseille, faire des examens médicaux, signer son contrat – mais développement majeur après l’accord entre l’OM et Manchester conclu la semaine dernière. »

🚨 Marseille reach agreement in principle with Mason Greenwood to sign forward from Manchester United. Work still needed – 22yo must travel, do medical, put pen to paper – but major development after deal between #OM & #MUFC struck last week @TheAthleticFC https://t.co/usJea6a4vK

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 16, 2024