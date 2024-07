Mercato OM : « j’aurais aimé le voir encore un an, je ne pense pas qu’Aubameyang restera ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Interrogé sur le futur départ probable de Aubameyang lors de notre émission Foot Débat Marseille, Larry Azouni, footballeur tunisien formé à l’OM, est revenu sur le dossier. Alors que le dénouement du dossier devrait arriver dans les prochains jours, il est toutefois très probable que la saison d’Aubameyang à Marseille soit son unique saison avec le maillot bleu et blanc.

Une porte de sortie en or pour Aubameyang

Une opportunité qui ne se refuse pas. « À son âge, le train il ne passe pas deux fois. Il sort d’une saison magnifique la, et je pense qu’il n’en fera pas deux, je suis un peu sceptique la dessus. Ou alors pas aussi bonne que la première. Je pense que dans sa tête il doit beaucoup réfléchir et qu’il doit se dire que c’est la dernière fois qu’il a une proposition comme ça. »

» C’est important d’avoir un joueur de son expérience «

« Même si moi j’aimerais bien qu’il reste, bien qu’il risque d’être moins bon et qu’il fera moins de statistiques, je pense que ça peut être important d’avoir un joueur avec son expérience dans le groupe. Les jeunes c’est bien, mais il faut quand même des joueurs expérimentés. Et avec Aubameyang, c’est difficile de faire mieux à ce niveau. Donc même si j’aurais aimé le voir encore un an, je ne pense pas qu’il restera », termine Larry Azouni.