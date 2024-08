Mercato OM : L’arrivée de Greenwood fait grincer des dents en Angleterre

Performant depuis son arrivée à l’OM, Mason Greenwood n’a pas fait oublier les polémiques à son sujet en Angleterre. L’Equipe explique ce mardi qu’au Royaume Uni, les suiveurs du football ne comprennent pas la situation.

Mason Greenwood a quitté l’Angleterre et tente de redorer son image après de grosses polémiques et des problèmes avec la justice il y a quelques années. L’ailier droit est sportivement irréprochable à l’OM mais cela ne parvient pas à calmer les tensions autour de son cas en Angleterre.

« Les fans marseillais se sont trouvé un héros douteux avec Mason Greenwood. Dans un club privé de succès récents, beaucoup ont accepté Greenwood comme un sauveur mais, pour d’autres, son arrivée témoigne de l’immoralité du football », a publié Le Telegraph, relayé par le journal L’Equipe.

En Angleterre? Il est quasiment devenu un paria ici

Danny Taylor, « l’une des grandes plumes de The Athletic », comme le présente le quotidien sportif a expliqué pourquoi Mason Greenwood est soutenu par certains supporters de Manchester United sur les réseaux sociaux. D’après lui, les supporters anglais ne veulent pas entendre parler de l’attaquant.

« Ce sont souvent des supporters étrangers qui s’expriment sur Internet, explique Les fans locaux, eux, ont plutôt des réactions très négatives à son égard. D’une manière générale, on sait que Greenwood est un joueur talentueux. À une autre époque, il était même vu comme la future star de l’équipe d’Angleterre. Mais tout cela a changé à cause de son comportement extra-sportif au point qu’il est quasiment devenu un paria ici. Maintenant, il ne revient plus dans les discussions lorsqu’on évoque la sélection et on s’attend même à ce qu’il choisisse la Jamaïque comme nationalité sportive. Je vis à Manchester et tous les fans avec lesquels je discute souscrivent à la décision prise de s’en séparer.