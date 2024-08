OM – De Zerbi prévient : « la mentalité doit changer, et vite »

Roberto De Zerbi est insatisfait par le résultat du match de ce dimanche, face à Reims. En conférence de presse, il parle de sa déception et des erreurs qui doivent être corrigées avant leur match contre Toulouse, samedi prochain.

L’Olympique de Marseille a perdu sa première place du classement de Ligue 1. L’équipe des Bouches-du-Rhône occupe maintenant la cinquième rang, après son match nul face au Stade de Reims (2-2). Les joueurs, ainsi que Roberto De Zerbi, sont très déçus.

La déception de De Zerbi

Roberto De Zerbi exprime sa frustration concernant le résultat du match d’hier, en pensant aux fans de l’OM. « On sort déçus et énervés à cause du résultat », annonce le coach marseillais. « On aurait voulu donner trois points aux supporters. On a tout donné mais ça n’a pas suffi, car on a joué seulement 70 minutes. »

Il poursuit en détaillant ses regrets et les erreurs de son équipe. « Je suis déçu parce qu’avec nos occasions et le peu qu’on a concédé, on devrait avoir six points au classement », estime De Zerbi. « La prestation en première période et lors des 20 dernières minutes a été très bonne. On peut être déçu de ne pas avoir gagné. Il y a des moments dans les matchs : parfois tu as le contrôle et parfois tu dois souffrir. Là, on n’a pas tenu. Le but sur corner est stupide, une équipe plus experte aurait défendu avec plus de méchanceté et de volonté. »

« On a eu un black-out en début de deuxième période »

Roberto De Zerbi a ensuite parlé des 20 premières minutes de la seconde mi-temps. « On a eu un black-out en début de deuxième période, je ne sais pas pourquoi », déplore l’ancien coach de Brighton. « On ne doit pas prendre avec nous les problèmes de la saison dernière. La mentalité doit changer, et vite. La bonne mentalité on ne doit pas l’avoir seulement pendant 70 minutes » ajoute-t-il, en faisant allusion à la saison dernière, où les absences en début de deuxième période étaient récurrentes.

