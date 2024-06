Mercato OM : l’Atlético de Madrid opte pour une piste de Benatia plutôt que Balerdi ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Auteur d’une saison stratosphérique, Leonardo Balerdi a été l’une des rares satisfactions de la cité phocéenne. Déjà convoité par des gros clubs au mercato de janvier, comme l’Atletico de Madrid, le jeune défenseur argentin pourrait partir en cas de grosse offre. Cependant, les colchoneros aurait jeté leur dévolu sur un autre défenseur, également passé par la Ligue 1.

Alors que la tendance à un départ n’a jamais été aussi proche pour Leonardo Balerdi, l’OM pourrait espérer garder son meilleur défenseur pour la saison prochaine. Déjà intéressé par le jeune argentin au mercato d’hiver, l’Atlético de Madrid, pressenti pour s’attirer ses services, pourrait finalement passer leur tour et recruter un ancien défenseur rennais : Nayef Aguerd.

Balerdi trop cher ?

En effet, selon Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas, le club de la capitale espagnole a placé parmi ses priorités le défenseur de West Ham United. Il précise également que « l’Atletico souhaite conclure un accord pour un prix autour de 23 millions d’euros ». Un prix plus atteignable que celui réclamé par l’OM qui ne souhaiterait pas laisser partir son joyau en dessous de 35 millions d’euros.

L’OM également dans la course !

Les olympiens seraient aussi attentifs à la situation du défenseur marocain, selon le média les Lions de l’Atlas. Arrivé il y a quelques mois, l’ancien international Medhi Benatia, ex coéquipier du joueur londonien, apprécierait également son profil. Une opération qui semble cependant compliquée à réaliser en raison de son prix, le joueur étant estimé à 35 millions d’euros sur Transfermarkt.

Il semble que l’Atletico Madrid place Nayef Aguerd parmi ses priorités pour le prochain Mercato qui ouvre dans quelques jours.

l’Atletico souhaite conclure un accord pour un prix autour de 23 millions d’euros ! pic.twitter.com/umUTWEvrp5 — Hakim (@Z_hakos) June 3, 2024



En effet, selon le journaliste pour le média Revelo, Matteo Moretto, « l’Atlético fait pression pour le recrutement de Robin Le Normand. Le club veut s’offrir le joueur de l’équipe nationale espagnole, qui accueillerait favorablement son transfert. » Le défenseur franco-espagnol de 27 ans avait rejoint la Real Sociedad en 2016 en provenance de Brest. Le défenseur central dispose d’un contrat jusqu’en 2026, le site Transfermarkt estime le montant d’un hypothétique transfert à 40M€. La piste menant au défenseur de l’OM Léo Balerdi est-elle donc devenu secondaire ?

L’Atlético vise Le Normand ?

El Atlético aprieta por Le Normand. El club colchonero retoma la vía por el jugador de la Selección Española, que vería con buenos ojos el traspaso.https://t.co/ZmVA4uzEjf — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 30, 2024



Cette saison, les supporters ont eu la surprise de voir Leonardo Balerdi se métamorphoser. Le défenseur argentin a pris une toute nouvelle ampleur et est devenu l’un des cadres de l’équipe marseillaise. A l’OM, on réfléchit forcément à son avenir et on n’envisage pas de le faire partir cet été.

L’OM gardera Balerdi à moins d’une énorme offre

D’après La Provence, la direction aimerait bien le conserver et le joueur n’est pas contre le fait de rempiler pour une cinquième saison, malgré le fait que les Marseillais ne soient pas qualifiés pour une compétition européenne. Le quotidien local nous informe qu’une condition doit cependant être remplie.

En effet, l’Argentin ne devra pas faire l’objet d’une offre impossible à refuser pour l’OM. En cas d’énorme chèque sur la table de Pablo Longoria, les dirigeants marseillais n’auront pas d’autres choix que de le laisser filer vers un nouveau club. Pour rappel, ces derniers mois, le nom de l’Atletico Madrid revenait avec insistance.