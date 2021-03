Mercato OM : L’avenir de Milik directement impacté par Cristiano Ronaldo et Icardi?

Un retour d’Arek Milik en Italie n’est pas écarté selon Tutto Sport. D’après leurs informations, deux possibilités s’ouvrent à la Juventus pour le mercato estival au poste d’attaquant… Cela serait directement lié à l’avenir d’Icardi (Paris Saint-Germain).

Arek Milik est arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille. En difficulté au Napoli, l’attaquant polonais a été convaincu par Pablo Longoria et André Villas-Boas. Bien que le Portugais soit parti, Milik a toujours une place de titulaire sous les ordres de Jorge Sampaoli.

MILIK TOUJOURS DANS LE VISEUR DE LA JUVENTUS

Plusieurs rumeurs et informations venant d’Italie affirment que le Polonais pourrait retourner en Serie A dès cet été et qu’un gentlemen’s agreement existe entre les deux parties. Tutto Sport évoque l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus. S’il reste, l’option d’achat de Morata sera levée et Milik sera un renfort supplémentaire à moindre coût.

Si CR7 s’envole vers le Real Madrid, la Vieille Dame aura une enveloppe plus conséquente pour s’offrir un nouveau buteur. Dans ce cas, ce serait le profil de Mauro Icardi qui plairait à Andrea Pirlo. Le nom de Moïse Kean, autre joueur évoluant au PSG, est également évoqué. Concernant une clause de retour en Serie pour Milik, Pablo Longoria a récemment réaffirmé que l’OM avait le contrôle total sur ce dossier.

L’OM a le contrôle total sur la situation du joueur — LONGORIA

« On a le contrôle du joueur pour décider ce qu’on va faire dans le futur. En France, on a l’interdiction de parler des clauses et pour moi c’est un manque de respect pour beaucoup de gens. Notre envie c’est de travailler ensemble mais vous savez, je suis ouvert aux situations du marché, mais même dans les turbulences, Arek est content avec la possibilité de pouvoir retourner en équipe nationale. Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L’OM a le contrôle total sur la situation du joueur. » Pablo Longoria – Source : Conférence de de presse (09/03/21)