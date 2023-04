Mercato OM : L’avenir de Milik scellé dès le 30 avril? Les négociations lancées !

L’Olympique de Marseille a prêté Milik à la Juventus l’été dernier pour qu’il puisse avoir du temps de jeu. Le Polonais pourrait bien rester à Turin mais le club souhaiterait renégocier.

Les négociations entre la Juventus et l’Olympique de Marseille devraient recommencer dans les prochains jours pour sceller l’avenir d’Arek Milik. L’international polonais pourrait bien rester dans le club italien la saison prochaine et son sort pourrait être réglé dès le 30 avril d’après la Gazzetta dello Sport.

Cependant, la Juventus voudrait relancer les négociations avec l’OM qui avait fixé l’option d’achat à 7 millions d’euros. A voir si la direction marseillaise envisage de faire baisser le prix alors que cette somme semble plutôt basse pour un attaquant du calibre de Milik.

A LIRE AUSSI : OM : Di Meco pointe les lacunes de Tudor

« Ça arrangerait l’OM que la Juventus ne garde pas Milik. S’il revient à Marseille et qu’on le revend, on peut faire monter les enchères. Il a été plutôt bon à Turin. Je trouve que le montant de son transfert à la Juve est trop bas. 7 millions d’euros + 2 de bonus pour un joueur comme lui, ce n’est pas assez, surtout quand on voit les prix du marché actuellement. Je pense qu’on peut facilement monter à 15 millions d’euros en cas de revente. Il s’est montré utile en Italie. Pour un joueur qui n’est pas titulaire, il s’en sort bien. Avec la saison qu’il est en train de faire, on fait un cadeau à la Juventus. Il faudrait le vendre un peu plus cher pour pouvoir utiliser cet argent intelligemment. Il doit bien avoir des clubs de Premier League prêt à lâcher 15 millions d’euros pour recruter Milik. S’il n’avait pas été performant, le prix aurait été acceptable, mais aujourd’hui, il vaut plus que 7 millions, c’est sûr. » Lilian Azemon – Football Club de Marseille (27/03/2023)