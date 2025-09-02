Mercato OM : Le bilan financier !

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille a été particulièrement animé avec pas moins de 19 départs et 12 arrivées. Selon les chiffres publiés par La Provence, le club phocéen a connu une activité intense, traduisant à la fois une volonté de renouveler l’effectif et de miser sur l’avenir. Mais derrière cette effervescence sportive, le bilan financier reste à analyser de près.

Un investissement massif et des recettes conséquentes

L’OM a déboursé près de 90 millions d’euros cet été. Ce montant inclut non seulement les transferts secs, mais aussi le règlement des options d’achat pour trois joueurs déjà présents la saison passée : Rowe, Højbjerg et Maupay. Ce choix d’intégrer définitivement ces renforts traduit la volonté de la direction de stabiliser certains postes clés.

Selon @laprovence voici le bilan financier du #MercatOM : 🎫90M€ dépensés cet été (avec les OA de Rowe, Hojbjerg et Maupay) ➕40M€, que l’OM devra verser l’an prochain pour les joueurs prêtés 💵74M€ récoltés pic.twitter.com/xeR3PijKzd — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2025

Dans le sens inverse, les ventes et départs ont rapporté environ 74 millions d’euros au club. Si ce chiffre témoigne d’une capacité à valoriser des éléments de l’effectif, il reste inférieur aux dépenses engagées. Le déséquilibre n’est pas surprenant dans le contexte actuel du football européen, mais il souligne l’effort financier consenti par l’OM pour tenter de franchir un cap.

Un engagement à long terme qui pèse déjà

Au-delà de ce premier bilan, un autre chiffre interpelle : 40 millions d’euros. Ce montant correspond à la somme que l’Olympique de Marseille s’est déjà engagé à verser l’an prochain pour plusieurs joueurs actuellement en prêt. Et cela, qu’il parvienne ou non à se qualifier pour la Ligue des champions.

Cet engagement ferme peut s’avérer doublement stratégique. S’il permet de sécuriser certains talents et d’anticiper sur le futur effectif, il représente aussi un risque financier en cas de contre-performance sportive. Sans revenus de la C1, la gestion budgétaire du club pourrait s’en trouver fragilisée.