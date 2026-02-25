Mercato OM : le Borussia Dortmund surveille Benjamin Pavard, l’option d’achat compromise ?

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille avec l’ambition d’apporter expérience et stabilité, Benjamin Pavard pourrait déjà vivre ses derniers mois sur la Canebière. Prêté par l’Inter Milan, le défenseur français de 29 ans n’a pas totalement convaincu. Et son avenir semble désormais s’écrire loin de Marseille.

Un prêt sans réel déclic à l’OM

Recruté durant l’été 2025, Pavard devait renforcer la solidité défensive marseillaise. En 26 matchs disputés cette saison, ponctués d’un but, l’international français a alterné prestations solides et passages plus compliqués. Sans s’imposer durablement dans la hiérarchie, il n’a pas totalement répondu aux attentes placées en lui.

L’option d’achat incluse dans son prêt, estimée à 15 millions d’euros, ne devrait pas être levée selon plusieurs sources proches du dossier. Dans un contexte économique mesuré et au regard de son rendement global, Marseille ne souhaiterait pas s’engager sur un transfert définitif.

Retour en Italie… ou rebond en Bundesliga ?

À l’Inter, la situation n’est pas plus limpide. La concurrence en défense centrale s’est intensifiée ces derniers mois, réduisant ses perspectives de temps de jeu. Un nouveau départ cet été apparaît donc probable.

D’après le quotidien allemand Bild, le Borussia Dortmund surveille attentivement le dossier. Le club de la Ruhr verrait d’un bon œil le retour en Bundesliga de l’ancien joueur du VfB Stuttgart et du Bayern Munich.

À 29 ans, Pavard reste un profil expérimenté sur la scène européenne. Il parait à ce jour improbable de voir l’Olympique de Marseille lever son option d’achat en fin de saison.

