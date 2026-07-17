Mercato OM : le casse-tête Kondogbia !

L’Olympique de Marseille souhaite réduire significativement sa masse salariale cet été. Dans cette optique, Geoffrey Kondogbia figure parmi les joueurs invités à trouver un nouveau point de chute. Mais entre un salaire élevé, des blessures à répétition et un contrat courant jusqu’en 2027, le dossier s’annonce particulièrement complexe pour les dirigeants marseillais.

L’avenir de Geoffrey Kondogbia s’écrit de plus en plus loin de Marseille. Arrivé à l’été 2023 pour renforcer le milieu de terrain olympien, l’international centrafricain ne semble plus entrer dans les plans de l’OM. Le club souhaite alléger sa masse salariale, et le joueur de 33 ans fait partie des éléments dont le départ permettrait de dégager une marge financière importante.

Le problème est que, malgré cette volonté commune de tourner la page, aucune solution concrète ne se dessine aujourd’hui.

Geoffrey Kondogbia, un pari qui n’a jamais vraiment payé

Lorsque l’OM a recruté Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid durant le mercato estival 2023, le milieu de terrain devait apporter son expérience et sa puissance dans l’entrejeu marseillais.

Sur le terrain, le rendement est pourtant resté bien en dessous des attentes. Freiné à plusieurs reprises par des blessures, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a jamais réussi à enchaîner durablement les rencontres ni à s’imposer comme un cadre incontournable de l’effectif.

Son contrat court encore jusqu’en juin 2027, mais la tendance est désormais claire : l’OM souhaite s’en séparer dès cet été afin de poursuivre son chantier de réduction des coûts.

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Un départ qui s’annonce très compliqué

Si le club phocéen est ouvert à un transfert, trouver un acquéreur s’annonce particulièrement difficile.

D’une part, Geoffrey Kondogbia perçoit l’un des salaires les plus importants de l’effectif, un niveau de rémunération qui refroidit de nombreux clubs potentiellement intéressés. D’autre part, ses blessures récurrentes ces dernières saisons constituent un frein supplémentaire au moment d’envisager un recrutement.

Sa valeur marchande est par ailleurs en nette baisse. Le site spécialisé Transfermarkt l’estime actuellement à 3 millions d’euros, un montant très éloigné de l’investissement réalisé par l’OM lors de son arrivée.

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L’OM privilégie surtout l’allègement de sa masse salariale

Pour les dirigeants marseillais, l’enjeu dépasse largement le montant d’un éventuel transfert. L’objectif principal reste de réduire une masse salariale jugée trop importante, dans un contexte où le club cherche à assainir ses finances.

Ces dernières semaines, la rumeur d’un intérêt de Sunderland a été évoqué, sans qu’il ne débouche sur des discussions concrètes. À ce stade, aucune autre piste crédible n’a émergé.

Si aucun club ne se manifeste dans les prochaines semaines, l’OM pourrait être contraint de conserver Geoffrey Kondogbia une saison supplémentaire, malgré sa volonté de réduire son effectif.

Une autre solution existe théoriquement : une résiliation à l’amiable du contrat. Cette option permettrait au club d’effacer immédiatement son salaire de la masse salariale, mais impliquerait de renoncer à toute indemnité de transfert. Un choix qui représenterait un nouveau casse-tête financier pour les dirigeants olympiens, alors que chaque décision comptera au cours de ce mercato.