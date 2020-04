Mercato OM : Le casse-tête Thauvin…

A peine de retour à la compétition, Florian Thauvin a dû se résoudre à rentrer chez lui suite à la pandémie du Coronavirus. Le joueur n’aura plus qu’un an de contrat et l’OM va être bien embêté cet été…

L’OM et son président Jacques-Henri Eyraud vont devoir trouver des portes de sortie cet été. Le club est en déficit et doit vendre pour renflouer ses comptes. Mais avec la suspension du championnat et la probable réduction du mercato tout se complique. Tête de gondole des précédents mercatos, Florian Thauvin va-t-il trouver preneur cet été ? Il sera sur le marché comme tous ses coéquipiers…

Thauvin ne partira pas n’importe ou…

Selon le journal l’Equipe, Andoni Zubizarreta a évoqué la possibilité de vendre Thauvin cet été en privé. Cependant, la conjoncture actuelle pourrait changer la donne d’autant que l’ailier droit ne partira pas n’importe ou. Poussé vers Newcastle par Vincent Labrune, Thauvin avait totalement raté son passage anglais. Une leçon que le joueur a retenu, il ne quittera donc pas l’OM pour n’importe quel projet.

Pas de négociations pour une prolongation…

Par conséquent, l’OM va donc espérer qu’un club ambitieux se positionne, ou alors va devoir penser à une prolongation de contrat. Thauvin sera libre en 2021 et le quotidien sportif rappelle qu’à ce jour, aucune démarche n’a été entreprise en ce sens. Si FloTov ne touche pas un salaire supérieur à 500 000€ / mois comme Payet ou Strootman, il est dans la fourchette juste en dessous (400000) et une prolongation de son contrat ne semble pas, aujourd’hui, correspondre aux possibilités du club dont la masse salariale est déjà bien trop importante. Un vrai casse-tête…