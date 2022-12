Mercato OM : Le clan CR7 dézingue Boli !

Ces derniers jours, Basile Boli annonçait que l’Olympique de Marseille s’était positionné pour récupérer Cristiano Ronaldo. Le clan du Portugais détruit l’ancien défenseur !

Invité sur le plateau de NW Sport TV, Basil Boli a expliqué que Ronaldo était bien en discussion avec le club marseillais cet été. Il indique qu’il aurait pu apporter beaucoup de choses à l’OM et à la Ligue 1…

« Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir, il aurait pu rapporter quelque chose pour le championnat de France (..). Il a compris qu’en étant remplaçant et en ne jouant que des petits bouts de matchs il n’est pas dans son élément. On espère qu’il va maintenant trouver un bon club. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé, je pense que dans un championnat de France il a de quoi donner encore des frissons. C’est Cristiano Ronaldo ! On a vu Messi cela n’a pas marché la première année et puis la seconde année il a démontré que c’était le numéro 1 » Basile Boli – NW Sport (18/12/2022)

🚨 Basile Boli Ambassadeur de l’#OM : « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir” Aucun médias 🇫🇷 n’a jamais évoquer cela

Pourtant pour nous dire que Chelsea et Naples étaient intéressés c’étaient les 1ers Pourquoi ? 🤔#RonaldOM #TeamOM pic.twitter.com/mehEeTmW9I — Baby Lone (@Babylone771) December 18, 2022

Boli raconte n’importe quoi. Il n’y a jamais eu de discussions

Interrogé par le 10 Sport, le clan de la star portugaise a totalement démenti les dires de l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille. CR7 n’aurait jamais discuté avec la direction afin d’y signer un contrat !

« C’est totalement bidon. Boli raconte n’importe quoi. Il n’y a jamais eu de discussions. Et je ne pense pas qu’il y en aura » Un proche de CR7 – Source : Le 10 Sport (26/12/22)