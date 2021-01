Mercato OM : Le clan Laborde ne ferme pas la porte !

Ce samedi au micro d’Europe 1, Christophe Hutteau n’a pas fermé la porte à un départ de Montpellier de son joueur Gaëtan Laborde.

Avec le dossier Milik, c’est Gaëtan Laborde qui fait partie de la short-list de Pablo Longoria pour le poste de numéro 9 lors de mercato hivernal.

ce n’est pas à exclure. Il n’y a rien de fermé — HUTTEAU

Dans un entretien accordé à Europe 1, l’agent de l’attaquant du MHSC affirme que si le club montpelliérain reçoit une offre, la porte n’est pas fermée à un départ !

» Le vœu premier de Gaëtan est de rester jusqu’à la fin de saison. C’est le plan de carrière qu’on s’était fixé avec le président Laurent Nicollin. Il n’y a pas de velléité de départ cet hiver. S’il reste, ce sera tout sauf une catastrophe car il se sent bien dans ce club, où il continue de progresser, où il prend du plaisir. Maintenant on peut imaginer que le club de Montpellier puisse se dire « s’il y a une offre concrète, je me retrouve dans l’obligation de le vendre ». Cela peut être aussi cette situation-là, ce n’est pas à exclure. Il n’y a rien de fermé. » Christophe Hutteau – Source: Europe 1