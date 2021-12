Mercato OM : Le coach de Manchester United confirme pour Martial !

L’Olympique de Marseille aurait la possibilité de chiper Anthony Martial à Manchester United pour un prêt… Kamara serait dans le deal. Le coach des Reds Devils confirme que l’attaquant français a des envies d’ailleurs.

En cette fin de saison, l’Olympique de Marseille perdra Boubacar Kamara. Le club cherche une solution afin de récupérer quelques millions de la vente du milieu défensif malgré ses 6 mois restants de contrat et la possibilité de le voir partir libre.

Un départ cet hiver est donc envisageable. Plusieurs clubs s’arrachent le minot et notamment en Angleterre. Newcastle s’est clairement positionné mais aimerait le récupérer dès la fin de son contrat. Manchester United n’est pas contre le fait de payer pour l’obtenir en hiver et passer devant les Magpies dans ce dossier.

Martial sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs — Rangnick

Selon RMC Sport, les Reds Devils envisagent d’inclure un prêt de 6 mois d’Anthony Martial afin de faire pencher la balance en leur faveur… Un deal intéressant pour les deux parties puisque l’OM n’a pas vraiment d’ailier gauche ou d’attaquant du niveau de l’international français bien qu’il soit mis de côté depuis quelque temps par le club anglais… Kamara intéresse beaucoup la direction Mancuniennes et ils sont prêts à céder leur attaquant pour quelques mois afin d’avoir la primeur sur leurs rivaux dans ce dossier.

Après Ole Gunnar Solskjaer, c’est Ralf Rangnick qui a repris Manchester United. Interrogé par la BBC, le coach intérimaire confirme qu’Anthony Martial a des envies d’ailleurs et pourrait bien partir dès cet hiver pour retrouver du temps de jeu.

« On a longuement parlé, a reconnu le technicien allemand. Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs. Je crois que c’est légitime. Je peux le suivre mais il faut aussi tenir compte de la situation du club. C’est une période de Covid, on dispute trois compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir (…) De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera » Ralf Rangnick – Source : BBC