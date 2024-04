Mercato OM: le départ de Gueye acté ?

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Pape Gueye devrait partir en fin de saison. D’après les informations de la presse espagnole, l’international sénégalais aurait accepté l’offre de Villarreal où il retrouverait Marcelino.



Avec seulement 11 apparitions cette année en Ligue 1, Pape Gueye, dont le contrat se termine en juin prochain, devrait quitter l’OM. Selon Fútbol Fantasy, le milieu de 25 ans aurait accepté l’offre de Villarreal. Le Sénégalais signerait un bail de 4 saisons, plus une année en option.

Marcelino déterminant dans la transaction ?

Le media espagnol ajoute que Marcelino jouerait les premiers rôles dans cette transaction. L’ancien entraîneur marseillais avait fait du joueur la priorité pour se renforcer au milieu de terrain en vue de la prochaine saison.

Mis au placard par l’OM après avoir refusé de prolonger, Gueye avait été courtisé cet hiver par Cadix et Séville, intéressé par un éventuel retour du champion d’Afrique 2021. Il était finalement resté à Marseille et a même bénéficié de la venue de Jean-Louis Gasset pour retrouver du temps de jeu. «J’ai parlé avec la direction. Si vous me donnez une mission, j’aimerais avoir tous les atouts. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup», vantait le technicien français lors de son arrivée.

