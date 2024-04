Arrivé le 20 février dernier à l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset devrait quitter le club olympien en fin de saison. L’OM chercherait activement un entraîneur et aurait défini sa priorité et ses options d’après les informations du journal L’Équipe. Interrogé à ce sujet sur les ondes de RMC Sport, Emmanuel Petit a indiqué que le futur coach marseillais ne disposera d’aucune garantie sur la durée.

Arrivé le 20 février dernier à l’OM, Jean-Louis Gasset devrait quitter Marseille en fin de saison. Selon L’Équipe, Paulo Fonseca serait la priorité de la direction marseillaise pour succéder au technicien français. Plusieurs autre noms ont été évoqués comme Franck Haise, Sérgio Conceição, Habib Beye ou encore Vincenzo Italiano. Pour Emmanuel Petit, le futur entraîneur olympien ne disposera d’aucune garantie sur le long terme.

« Quelles sont les garanties que l’OM peut proposer à un entraîneur sur le long terme ? »

🗣️ Manu Petit: ‘Malgré l’attractivité du club, moi je suis entraîneur ou joueur et on me contacte pour venir à l’OM, je réfléchis à deux fois avant d’y aller » pic.twitter.com/AMjPdQfQ92 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 26, 2024

« Regardez ce qu’il s’est passé ces trois dernières années sur le banc ou au niveau de l’effectif, a constaté Petit. Cela a été la grande lessive en permanence. Malgré l’attractivité du club, moi je suis entraîneur ou joueur et on me contacte pour venir à l’OM, je réfléchis à deux fois avant d’y aller. Quelles sont les garanties que l’OM peut proposer à un entraîneur sur le long terme alors que ça fait depuis 4 ans que c’est la valse des coachs à Marseille », a-t-il ajouté.

