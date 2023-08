Mercato : « Payet méritait une fin différente avec l’OM »

Dans un long entretien accordé à L’Equipe, Steve Mandanda est revenu brièvement sur le départ de Dimitri Payet. Son ancien coéquipier estime qu’il méritait une autre fin.

Avec Mandanda et Payet, l’Olympique de Marseille a perdu deux de ses monuments des dix dernières années. Si le premier est parti l’an dernier au Stade Rennais et a déjà réalisé une saison pleine, l’autre vient à peine d’être libéré de son contrat et devra encore trouver un point de chute.

C’est le foot, des décisions sont prises par les coaches, les dirigeants, on doit faire avec.

L’ancien gardien de l’OM a été interrogé au sujet du départ de Dimitri Payet par le journal L’Equipe dans un long entretien. Il estime qu’il méritait une autre fin que celle qui lui a été offerte. Le numéro 10 avait d’ailleurs affirmé qu’un dernier au revoir au Vélodrome devrait lui être accordé, ce qui pourrait se dérouler lors de la première journée de championnat face à Reims le samedi 12 août.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : ça se confirme pour Malinovskyi, le montant du transfert révélé !

« C’est sûr que c’est toujours dommage et difficile quand ça se termine de cette façon, parce que Dim’ méritait une fin différente avec l’OM, estime l’ancien joueur pour L’Equipe. C’est le foot, des décisions sont prises par les coaches, les dirigeants, on doit faire avec. Je lui souhaite de retrouver un projet où il pourra s’éclater. »

Quelle suite pour Payet ?

Selon nos informations, si Dimitri Payet a résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille, le joueur peut toujours profiter des installations de la commanderie pour s’entraîner en attendant de trouver un nouveau challenge. Il s’est ainsi encore entraîné hier avec le « loft » et le staff olympien. il dispose de nombreuses offres à l’étranger, mais aussi en France.

Info fcm :

S’il a résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille Dimitri Payet peut toujours profiter des installations de la commanderie pour s’entraîner en attendant de trouver un nouveau challenge. Il s’est ainsi encore entraîné hier avec le « loft » et le staff olympien.

Le… pic.twitter.com/zVyxGlp32U — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 28, 2023





C’est un chapitre qui se tourne dans la carrière de Payet, après 326 matchs joués à l’OM entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2023 et 78 buts. S’il aura un rôle à l’OM après la fin de sa carrière, il ne souhaite pas raccrocher les crampons tout de suite. »Ça va être une parenthèse d’un, deux ou trois ans. Le corps décidera », expliqua Payet hier en conférence de presse. L’Equipe avance que plusieurs clubs d’Arabie Saoudite et du Qatar ont approché le joueur en vue d’une arrivée. Mais le joueur de 36 ans ne semble pas intéressé par ces destinations proposant des gros salaires. En Europe, l’Olympiakos ainsi que plusieurs clubs turcs, dont Galatasaray, s’intéressent aussi au milieu de terrain.