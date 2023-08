Mercato OM : Le départ de Malinovskyi quasiment bouclé !

Le départ de Ruslan Malinovskyi de l’Olympique de Marseille semble bouclé ! D’après Foot Mercato, un accord a été trouvé entre le Torino et le joueur.

L’Olympique de Marseille est tout proche de boucler le départ de Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien serait déjà tombé d’accord avec le Torino sur les prétentions salariales et la durée du contrat. D’après Foot Mercato, un retour en Italie est bien privilégié par le joueur qui a évolué à l’Atalanta durant plusieurs saisons.

Les deux clubs négocient encore

Les négociations continueraient toujours avec l’OM. Les deux clubs discuteraient surtout sur les modalités du transfert du joueur à savoir un prêt ou un transfert sec. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre les deux directions pour l’avenir de Ruslan Malinovskyi.

Longoria explique la situation de Malinovskyi

Le journal l’Équipe rapportait que Ruslan Malinovski serait malheureux à Marseille et envisagerait un départ dès cet été. Laissé sur le banc par Marcelino lors de la réception du Bayer Leverkusen (1-2) mercredi à l’Orange Vélodrome, Pablo Longoria a évoqué la situation de l’Ukrainien ce jeudi en conférence de presse: « Concernant Ruslan, passer d’un système de jeu à un autre, il y a des joueurs qui sont adaptables et d’autres qui ont besoin de temps. Dans toutes les situations, on doit analyser comment l’utilisation va évoluer par rapport à un rôle. » a-t-il souligné. « La saison dernière, le rôle de Ruslan était déterminé, c’était une recrue ciblée pour le système de jeu d’Igor Tudor. Actuellement, on doit analyser la future importance de Ruslan dans le système actuel du coach et regarder toutes les possibilités. Les joueurs importants doivent aussi l’être sur le terrain, il faut un équilibre par rapport aux salaires », a ajouté le président de l’OM.