Mercato OM: Le dernier détail à régler dans le deal Guendouzi / Lazio !

Matteo Guendouzi devrait quitter l’Olympique de Marseille pour s’engager avec la Lazio Rome contre 13 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus.

Matteo Guendouzi a sans doute disputé son dernier match sous les couleurs de l‘OM ce samedi au Vélodrome face au Stade Brestois. Fabrizio Romano annonçait hier après-midi qu’un accord avait été trouvé entre la Lazio et le club olympien pour le départ de l’international français. Il évoque un montant fixe de 13 millions d’euros, seulement, plus des bonus de 5 millions d’euros.

Lazio have reached an agreement with Olympique Marseille on €18m package for Mattéo Guendouzi ⚪️🔵🇫🇷

€13m fixed fee, €5m easy add-ons and talks now ongoing on personal terms in order to get deal done with medical at the beginning of next week. pic.twitter.com/ASvc3D0pxT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2023