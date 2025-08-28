Mercato OM : Le détails financiers du deal Gérone / Ounahi

Azzedine Ounahi quitte officiellement l’Olympique de Marseille pour s’engager avec Girona. L’international marocain, qui privilégiait la Liga afin de conserver ses chances en sélection, rejoint donc le club catalan contre 6 millions d’euros. Un transfert qui ne fera pas les affaires du SCO d’Angers, laissé à l’écart du deal malgré sa clause.

Après un été agité où son nom a circulé dans plusieurs clubs européens, Azzedine Ounahi a finalement trouvé un point de chute. Le milieu marocain avait un objectif clair : rejoindre l’Espagne pour évoluer en Liga. Une décision dictée par sa volonté de rester compétitif et d’augmenter ses chances de disputer la prochaine CAN ainsi que le Mondial 2026 avec les Lions de l’Atlas. À seulement 24 ans, l’ancien Angevin mise donc sur un championnat plus technique et offensif pour mettre en avant ses qualités de dribble, de projection et de créativité, bien plus qu’en Ligue 1 où il peinait parfois à s’exprimer pleinement.

🚨🔴⚪️🇲🇦 #Liga | 🔐 Accord Girona – OM pour Azzedine Ounahi 💰 6M€ pour 80% des droits économiques du joueur ❗️Angers ne va rien toucher sur ce transfert 🛎 Ding Dong Avec @sebnonda & @HanifBerkanehttps://t.co/llLCBRLvux pic.twitter.com/dvV8sV6eyO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 28, 2025

Girona a trouvé la bonne formule pour Ounahi

Initialement, Girona avait proposé seulement 3 millions d’euros pour 50 % des droits du joueur. Une offre refusée par l’OM, qui réclamait un montant supérieur et plus conforme à la valeur de son international. Le club espagnol est revenu avec une seconde proposition, cette fois acceptée par Marseille : 6 millions d’euros pour 80 % des droits sportifs d’Ounahi. Ce montage financier, typique du modèle catalan soutenu par le City Football Group, permet à Girona de limiter les risques tout en s’assurant un joueur international expérimenté. Pour l’OM, il s’agissait surtout de trouver une porte de sortie à un joueur qui ne s’imposait pas totalement dans les plans de Roberto De Zerbi.

Angers ne touchera rien

Recruté à l’hiver 2023 après une Coupe du Monde remarquée avec le Maroc, Ounahi n’a jamais totalement réussi à s’imposer sur la durée sous le maillot marseillais. Entre blessures, manque de régularité et concurrence accrue, son aventure olympienne se termine dans une relative discrétion. À 24 ans, il espère se relancer en Catalogne, dans un championnat qui correspond davantage à ses qualités techniques et à son style de jeu. À Girona, il pourrait bénéficier d’un cadre plus serein et d’un collectif déjà rodé, capable de tirer le meilleur de ses capacités offensives. Son profil créatif et imprévisible pourrait bien apporter une nouvelle dimension à l’équipe catalane.

A lire aussi: Ligue des Champions : Le meilleur et le pire tirage pour l’OM !