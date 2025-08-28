Info Chrono
Ligue des Champions : Le meilleur et le pire tirage pour l'OM !
OM Actualités

Ligue des Champions : Le meilleur et le pire tirage pour l’OM !

LISBON, PORTUGAL - AUGUST 18: The UEFA Champions League Trophy is seen pitch side prior to the UEFA Champions League Semi Final match between RB Leipzig and Paris Saint-Germain F.C at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on August 18, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images) By Icon Sport - --- - Estàdio da Luz - Lisbonne (Portugal)

Après deux mois de tours préliminaires débutés le 8 juillet et conclus mercredi 27 août par les barrages, le tirage au sort de la Ligue des champions 2025-2026 se tiendra ce jeudi 28 août à Monaco (18 heures). Ce nouveau format regroupera 36 équipes, réparties en quatre chapeaux, pour un mini-Championnat de 288 matches. Chaque club affrontera deux adversaires issus de chacun des quatre pots.

 

Qualifié directement en terminant dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, l’Olympique de Marseille figure dans le chapeau 3 grâce à son coefficient UEFA (48 000 points). Les Phocéens y côtoient notamment Tottenham, Naples, l’Ajax Amsterdam ou le PSV Eindhoven. De son côté, l’AS Monaco, troisième la saison passée, a dû se contenter du chapeau 4 malgré ses 41 000 points, dépassé par des barragistes mieux classés.

 

Chapeau 1 : Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, FC Barcelone

 

Chapeau 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Francfort, Club Bruges

 

Chapeau 3 : Tottenham, PSV, Ajax, Naples, Sporting, Olympiakos, Slavia Prague, Bodo/Glimt, Marseille

 

Chapeau 4 : Copenhague, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Karabagh, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat Almaty

 

Le pire scénario pour l’OM

 

Avec les règles interdisant les duels entre clubs d’un même pays, Marseille ne pourra pas rencontrer le PSG. Mais le tirage pourrait tout de même s’avérer redoutable. Le scénario le plus compliqué placerait l’OM face au FC Barcelone (chapeau 1), Liverpool (chapeau 1), Arsenal (chapeau 2) ou encore la Juventus Turin (chapeau 2). Dans son propre pot, croiser Naples ou Tottenham alourdirait encore le programme, avant de se déplacer sur des terrains chauds comme Galatasaray,  Newcastle ou l’Athletic Bilbao (chapeau 4).

 

FC Barcelone (ESP), Liverpool (ANG), Arsenal (ANG), Juventus Turin (ITA), Naples (ITA), Tottenham (ANG), Galatasaray (TUR), Newcastle (ANG) 

 

Le meilleur scénario possible

À l’inverse, Marseille pourrait espérer un tirage plus clément, même si chaque affiche restera relevée. Dans l’idéal, les Olympiens hériteraient de Borussia Dortmund ou de l’Inter (chapeau 1), d’un adversaire abordable comme Club Bruges ou l’Eintracht Francfort (chapeau 2). Dans le même pot 3, affronter Bodo/Glimt ou le Slavia Prague réduirait la difficulté, avant un dernier adversaire en principe accessible, comme Kairat Almaty (Kazakhstan) ou le Pafos FC (Chypre) en chapeau 4.

 

Dortmund (ALL), Inter (ITA), Club Bruges (BEL), Eintracht Francfort (ALL), Bodo/Glimt (NOR), Slavia Prague (RTC), Kairat Almaty (KAZ), Paphos (CHY)

 

Le tirage déterminera donc si l’OM vivra une campagne marquée par des chocs européens ou par une phase plus ouverte, où une qualification pour les huitièmes de finale deviendrait un objectif réaliste. Verdict attendu jeudi soir sur la scène monégasque.

