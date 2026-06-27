Mercato OM : Le gros coup de gueule qui relance le débat sur les ventes marseillaises

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Le possible départ de Mason Greenwood anime déjà le mercato de l’Olympique de Marseille. Alors que plusieurs rumeurs évoquent une offre pouvant atteindre 50 millions d’euros cet été, de nombreux supporters estiment que ce montant reste largement inférieur à la véritable valeur de l’attaquant anglais.

Parmi eux, le créateur de contenu Xavomgame n’a pas caché son agacement. Dans une déclaration qui fait réagir la communauté olympienne, il dénonce la réputation persistante de l’OM comme club incapable de vendre ses meilleurs éléments au prix fort.

« Il faut arrêter de dire que les joueurs de l’OM ne valent rien. C’est ça qui me rend fou d’avoir cette réputation de club qui ne sait pas bien vendre ses joueurs. En trente ans, on a fait quoi comme gros transfert ? Il y a des clubs moins huppés que l’OM qui ont su vendre leurs joueurs pour des sommes de fou ! Et nous, on n’y arrive pas. Il y en a marre ! Il faut qu’on vende cher », a-t-il lancé.

A lire aussi : OM : McCourt a injecté 30 M€ pour éviter le pire après la sanction de la DNCG

Mercato : « Il y a en a marre de cette réputation » @Xavomgames #TeamOM #mercatOM pic.twitter.com/apgj9zbSS9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 26, 2026

Un constat qui trouve un écho particulier dans le dossier Greenwood. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs marseillaises, l’international anglais dispose d’un profil rare : jeune, décisif, expérimenté au plus haut niveau et encore doté d’une importante marge de progression. Dans ce contexte, certains observateurs considèrent qu’une vente autour de 50 millions d’euros ne constituerait pas une bonne opération sachant que l’OM devra reverser 40% de ce montant à Manchester United.

La question est d’autant plus importante que l’OM entre dans une période où les ventes de joueurs pourraient devenir essentielles à son équilibre financier. Après les mesures d’encadrement imposées par la DNCG, le club devra générer davantage de recettes sur le marché des transferts.

Le dossier Greenwood pourrait ainsi devenir un test grandeur nature. L’OM est-il enfin capable de vendre l’une de ses stars à un prix comparable aux références européennes ? Le mercato apportera bientôt une réponse.