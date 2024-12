Mercato OM : Le gros message de Benatia !

Pour la Provence, Mehdi Benatia, futur directeur sportif de l’OM, a exprimé ses attentes et sa vision pour le club. En soulignant l’importance d’une gestion cohérente et disciplinée inspirée par son expérience au Bayern Munich. Il insiste sur la nécessité de mettre de côté les intérêts personnels pour travailler dans l’intérêt commun de l’OM, et annonce qu’il ne souhaitera travailler qu’avec ceux qui partagent cette philosophie.

Dans des propos rapportés par La Provence, Mehdi Benatia, actuellement conseiller et futur directeur sportif probable de l’OM, a exprimé ses attentes et sa vision pour l’avenir du club. L’ancien défenseur international marocain, fort de son expérience au Bayern Munich, revient sur la structure formé par Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge et Pep Guardiola, il souligne l’importance d’une structure cohérente et disciplinée. Selon lui, le modèle de gestion du Bayern, axé sur l’intérêt commun, doit inspirer l’OM. « Au Bayern, tout marche dans un seul sens, celui de l’intérêt commun », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de mettre de côté les intérêts personnels au sein de l’Olympique de Marseille.

A lire : Mercato OM : Pas de Pogba ! Dugarry liste les deux recrues à faire par Benatia !

On doit aller dans le sens des intérêts de l’OM, pas des intérêts personnels

À la Une de « La Provence » de ce mercredi 11 décembre 👇 pic.twitter.com/PVF7UBNMzD — La Provence (@laprovence) December 10, 2024

Benatia ne cache pas son agacement face à certaines pratiques qu’il juge contraires aux principes qu’il souhaite instaurer à l’OM. Il déplore une atmosphère où des intérêts personnels viennent souvent perturber la bonne marche du club, surtout lorsqu’il s’agit de grosses sommes d’argent liées aux transferts. « Il y a peut-être des gens qui ont des crédits sur 20 ans, qui sont à l’OM, qui voient des transferts de 15 ou 20M€, ça peut monter à la tête », a-t-il ajouté. Pour Benatia, avant même de négocier un contrat ou de se pencher sur des projets de recrutement, il est essentiel de savoir si la direction et les collaborateurs sont prêts à travailler dans un cadre sain, où l’intérêt de l’OM prime sur toute autre considération. « Ici, on doit aller dans le sens des intérêts de l’OM, pas des intérêts personnels. Et des intérêts personnels, il y en a trop dans ce club ! Je le répète, ce n’est pas le seul, et je le comprends. (…) Je le comprends, je n’arrive pas d’une autre planète, mais je n’accepte pas de travailler avec des gens comme ça. J’ai le droit. Aujourd’hui, avant même de parler de contrat, je veux donc savoir si on peut travailler correctement, si c’est sain, si on est sûr que chacun veut bosser dans l’intérêt de l’OM. Est-ce qu’on veut le mieux pour le club ? »

Il met ainsi en avant un principe fondamental : l’OM doit être une équipe unie, où chacun travaille dans l’intérêt du club, loin des ambitions personnelles. Ce discours direct et franc témoigne de l’engagement de Benatia à vouloir remettre de l’ordre au sein du club marseillais, dans un esprit collectif et une recherche de performance à long terme.