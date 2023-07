Mercato OM : « On va avoir une grosse semaine en terme de recrue »

Jonatan MacHardy était sur RMC ce samedi soir et a évoqué le mercato de l’OM. Avec le départ pratiquement fixé d’Alexis Sanchez, le consultant fan du club marseillais est inquiet et espère de grosses arrivées cette semaine !

Comme l’a expliqué ce samedi La Provence, l’Olympique de Marseille devrait s’activer la semaine prochaine sur son mercato. Avec le départ quasi bouclé d’Alexis Sanchez qui négocierait toujours, les inquiétudes grimpent chez les supporters ! Jonatan MacHardy s’est exprimé à ce sujet sur RMC.

Il va falloir commencer à s’activer un petit peu — MacHardy

Ce samedi soir dans l’After Foot, le consultant a affiché ses premières inquiétudes sur le départ du Chilien mais aussi sur le mercato qui tarde à débuter avec seul Kondogbia officialisé. Il s’attend, comme les informations de La Provence le disaient, à une grosse semaine en terme de recrues !

« Il y a quelques semaines, je n’étais pas forcément très inquiet. On avait alors le temps de voir et tout dépendait forcément de la prolongation ou pas d’Alexis Sanchez. Malheureusement, en ayant suivi la conférence de presse de présentation de Marcelino, Longoria et Ribalta, il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années, regrette le consultant au micro de RMC. Tout change. On est le 8 juillet, et dans un mois pile il y aura le premier tour préliminaire. Et il n’y a toujours pas d’attaquants potables. Donc là, il va falloir commencer à s’activer un petit peu. Je pense que si tu veux bien faire les choses, ça doit se décanter cette semaine. Je pense que Longoria le sait aussi et qu’on va avoir une grosse semaine en terme de recrue. Mais si ça ne commence pas arriver cette semaine, il y aura un début de feu au lac pour le tour préliminaire «