Mercato OM : Le latéral gauche parfait pour le système de Sampaoli est trouvé !

Depuis plusieurs années, l’Olympique de Marseille a du mal au poste de latéral gauche. Cette saison, Jorge Sampaoli ne joue pas vraiment avec un joueur à ce poste. Pour Kevin Diaz, il faut que le président de l’OM, Pablo Longoria, recrute un défenseur capable d’assurer sur tout le flanc gauche.

Le mercato hivernal ouvre ses portes dans quelques jours et Pablo Longoria va devoir s’activer pour vendre avant de penser à recruter. Le président marseillais songe certainement à renforcer le poste le plus compliqué pour l’OM : un latéral gauche qui peut également jouer piston.

Telles, ce serait un joueur intéressant pour l’OM — Diaz

Kevin Diaz, consultant sur RMC, s’est exprimé à ce sujet ce lundi soir… En évaluant le dispositif mis en place par Jorge Sampaoli, il faudrait un joueur offensif capable d’assurer un minimum la défense sur le côté gauche… Il propose donc un joueur de Manchester United qui a un faible temps de jeu et qui pourrait vouloir se relancer.

« Dans le système de (Jorge) Sampaoli, le joueur de couloir doit être hybride. Pour l’instant, il fait jouer Luan Peres en tant que latéral gauche. (…) Mais l’OM doit recruter un vrai piston gauche. J’ai des noms. Je ne sais pas si c’est réalisable pour (Pablo) Longoria. En un, je pense à Alex Telles. C’est un joueur que j’apprécie énormément. Il joue peu à Manchester United. Il pourrait être intéressé pour un projet sur six mois pour se relancer et jouer dans une atmosphère bouillante. Il a un gros tempérament. C’est un bon passeur. Ce serait un joueur intéressant pour l’OM. C’est le vrai latéral brésilien, qui sait attaquer et défendre, avec un pied gauche exceptionnel » Kevin Diaz – Source : RMC

On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs — Sampaoli

« On pense qu’il y a peut-être quelques corrections à faire. J’en parle avec mon président de la nécessité populaire ici à Marseille, ça fait longtemps que le club n’a pas répondu aux attentes du public. On n’a pas gagné de Coupe de France depuis 1989. Il y a des exigences populaires. Nous sommes arrivés après des incidents assez violents. Je lie ces exigences à mes demandes sur le marché des transferts. Le président a les mêmes intentions mais le budget ne dépend pas de moi. On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs, sans vous dire à quels postes, pour terminer cet effectif et on pensait le faire en janvier. Mais c’est lié au budget. » » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)