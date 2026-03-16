Mercato OM : Le message fort de Pierre-Emerick Aubameyang !

De retour à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang continue d’évoquer son avenir à 36 ans. L’attaquant gabonais, sous contrat jusqu’en 2027 avec le club olympien, assure qu’il n’envisage pas une retraite imminente malgré une saison contrastée. Lors d’un échange avec les supporters sur DAZN, le buteur marseillais a affirmé qu’il se voyait encore jouer plusieurs années.

Aubameyang ne pense pas encore à la retraite !

Interrogé lors d’un live chat organisé par DAZN, Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué ouvertement la question de la fin de sa carrière. L’attaquant de l’OM, aujourd’hui âgé de 36 ans, estime toujours disposer des capacités physiques pour continuer au plus haut niveau. « Je peux encore jouer quelques années. Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d’accord pour jouer encore quelques années. »

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Une déclaration qui confirme la volonté de l’ancien buteur d’Arsenal, du FC Barcelone ou encore de Chelsea de prolonger son aventure dans le football professionnel. Malgré son expérience et son âge avancé pour un attaquant, le Gabonais considère donc que sa condition physique reste compatible avec les exigences du haut niveau.

Une saison marseillaise sous observation

Depuis son retour à l’Olympique de Marseille à l’été 2025, Pierre-Emerick Aubameyang réalise une saison jugée irrégulière par certains observateurs. L’attaquant reste néanmoins un élément important de l’effectif olympien.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, l’avenir du joueur reste toutefois un sujet suivi de près autour du club phocéen. Sa déclaration sur DAZN montre en tout cas une chose : malgré ses 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang ne se projette pas encore vers la retraite et entend poursuivre sa carrière dans les années à venir.