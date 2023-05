Mercato OM : Le message glissé de Balerdi à Alexis Sanchez !

Interrogé par RMC sur la situation d’Alexis Sanchez, Leonardo Balerdi avoue lui avoir demandé de rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine !

Certainement l’un des meilleurs éléments de cette saison, Alexis Sanchez sera en fin de contrat en juin prochain. Le Chilien a cependant la possibilité de rester en prolongeant son aventure. En cas de qualification en Ligue des Champions, l’attaquant pourrait se laisser tenter !

Balerdi a joué au messager

RMC expliquait cette semaine que l’agent du joueur passé par Arsenal était à Marseille pour notamment négocier avec Javier Ribalta. La discussion n’est pas fermée, les deux camps pourraient s’entendre sur la base d’un nouveau contrat, reste à définir le cadre financier où l’OM ne veut pas faire de folie.

Interrogé par RMC justement, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur l’avenir de son coéquipier. Le défenseur argentin aurait glissé quelques mots à Alexis Sanchez afin qu’il reste à Marseille la saison prochaine ! « Dire à Sanchez qu’il devrait rester? Oui je lui ai dit, a avoué le défenseur argentin de l’OM à RMC. Mais lui il est très content ici à Marseille. Je ne sais pas ce qu’il fera cet été, mais il est bien, il est heureux, j’espère vraiment qu’on se qualifiera pour la Ligue des champions et ça le motivera encore plus à rester. »

J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités — Sanchez

« Le club me fait confiance et prend soin de moi, et quand quelqu’un prend soin de toi, il ne reste plus qu’à montrer. Je ferais une erreur si je me détendais . Avoir une continuité dans le football c’est le plus difficile. Avoir 18 ans dans l’élite, c’est difficile. Il y a des gens qui ne le savent pas. J’ai un contrat d’un an à Marseille. J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si c’était maintenant (le renouvellement), oui. Je suis heureux et content d’eux, j’aime les fans et ils prennent soin de moi », avait déclaré l’attaquant à TVN dans une interview.