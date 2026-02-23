Mercato OM : Le message mystérieux de la recrue Tochukwu Nnadi !

Arrivé en fin de mercato hivernal à l’Olympique de Marseille, le milieu nigérian Tochukwu Nnadi n’a à ce jour toujours pas disputé la moindre minute officielle sous ses nouvelles couleurs, trois semaines après sa signature. Sa situation intrigue alors que l’actualité marseillaise s’accélère.

Un recrutement tardif, aucune apparition en compétition

Recruté par l’OM en toute fin de mercato hivernal en provenance du club belge de Zulte Waregem, Tochukwu Nnadi, 22 ans, a signé un contrat portant jusqu’en juin 2030 pour un montant d’environ 6 millions d’euros, selon les informations de plusieurs sources.

Depuis son arrivée au centre Robert-Louis-Dreyfus, Nnadi n’est pas encore apparu dans une feuille de match de Ligue 1 ou de Coupe nationale. Il est resté hors des convocations et n’a joué aucune minute officielle, alors que l’OM a disputé plusieurs rencontres depuis début février.

Cette absence sur le terrain ne se limite pas aux seules rencontres : le milieu défensif n’a pas non plus figuré dans les highlights publics des séances d’entraînement récemment diffusés par le club.

Une story Snapchat qui attire l’attention des supporters

Sur les réseaux sociaux, le joueur a suscité des réactions en publiant une story énigmatique sur son compte Snapchat, montrant une image sombre d’un personnage assis dans le vide, accompagnée de messages évoquant un sentiment d’attente et de lassitude. Sans référence directe à l’OM ou à sa situation sportive, ce visuel a été largement interprété par certains supporters comme reflétant sa frustration face à l’absence de jeu.

Tochukwu Nnadi sur snapchat.. 👀 pic.twitter.com/iQexgYQECQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 23, 2026

Jusqu’à présent, aucune déclaration officielle du club, de l’entraîneur ou du joueur n’a été publiée pour expliquer précisément ce silence prolongé sur le terrain. L’encadrement sportif ne s’est pas exprimé publiquement sur d’éventuelles raisons physiques, tactiques ou d’intégration qui justifieraient cette absence.