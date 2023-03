Mercato OM : Le montant de son transfert, ses entrainements… les nouvelles de Vitinha !

L’OM a posé près de 32M€ bonus compris sur Vitinha lors du dernier mercato d’hiver. L’attaquant portugais joue peu, son entourage veut se montrer rassurant. C’est une jeune joueur, il travaille bien et son heure viendra…

Le jeune joueur n’a pas beaucoup joué depuis son arrivée, une titularisation face à Nice. Mais il est très impliqué lors des entrainements. Un intime de Vitinha raconte cette adaptation au journal l’Equipe.

A lire aussi : Plus de 60 000 jobastres…

Vitinha cherchait justement cela, une équipe intense, une ligue intense

« Il trouve le rythme en L1 très soutenu, il y a moins d’interruptions qu’au Portugal, de coups de sifflet de l’arbitre, ça n’arrête jamais, au niveau des courses et des duels. Il faut aussi assimiler un style Tudor qui ne ressemble pas à celui du coach de Braga, avec des mouvements caractéristiques. Mais il cherchait justement cela, une équipe intense, une ligue intense. Vitinha est un joueur très physique, qui se donne à fond, se trouve bien dans la répétition des courses et un pressing poussé. » Un proche de Vitinha – source : L’Equipe (01/03/2023)

DÉMISSION ACCOMPLIE Voici la une du journal L’Équipe du mercredi 1er mars 2023 https://t.co/HexFV54duc pic.twitter.com/9hP9NRwFrz — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 28, 2023

L’OM a misé gros sur le jeune attaquant (25 M€, + 7M€ de bonus), une somme qui peut peser sur les épaules de Vitinha, mais son entourage se veut rassurant, il est jeune…

Lucho c’était un produit fini, qui devait prouver tout de suite. Vitinha est très jeune

« Le montant de son transfert ? Ce n’est pas un sujet. Depuis les premières offres reçues en 2022, on sait que les prix s’envolent pour un jeune capable de marquer un but tous les deux matches. Mais ça ne fait pas plus de responsabilités. Vous me parlez de Lucho (Gonzalez, qui avait mal vécu les attentes relatives au montant record de son transfert à l’OM en 2009) ? Mais il venait de Porto, avait de l’expérience, des matches de Ligue des champions, c’était un produit fini, qui devait prouver tout de suite. Vitinha est très jeune, il est en plein développement. Comme à Braga, il va franchir les étapes, vous verrez qu’il s’accomplira lors des deux prochaines saisons. » L’entourage de Vitinha – source : L’Equipe (01/03/2023)

Arrivé pour 32 millions d’euros de Braga, Vitinha doit encore s’adapter au jeu de l’OM. Dans le DFM, notre consultant Jean-Charles de Bono suggérait d’être patient avec le joueur. Et qu’avec Sanchez et Papin comme mentors il progressera rapidement.

Il a le temps pour s’adapter

»Ca lui laisse le temps d’observer, de savoir comment l’OM veut évoluer dans un système. Mais aussi d’apprendre aux cotés de Sanchez. Il va prendre beaucoup d’enseignements. Si Vitinha a cette intelligence de pouvoir pomper tout ce qu’il y a de bon chez Sanchez et d’éliminer ce qu’il a peut-être de mauvais en lui, en plus d’avoir les conseils de Jean-Pierre Papin, il va s’améliorer à grande vitesse. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)