Mercato OM : Le plan de Longoria avec ces deux joueurs libres en fin de saison !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Le président de l’OM n’aime pas disposer de joueurs en fin de contrat dans son effectif. C’est pourtant le cas pour Pape Gueye et le jeune portier Simon Ngapandouetnbu. Pablo Longoria a fait le point concernant ces deux dossiers.

A l’occasion de la présentation de la dernière recrue Bamo Meité, Pablo Longoria s’est prêté à l’exercice du bilan mercato de l’OM. Le président a d’abord évoqué le dossier Simon Ngapandouetnbu, il a expliqué que le club a préféré le garder pour le faire jouer en reserve plutôt que de le prêter à 1 an de la fin de son contrat. Il espère le faire prolonger tout comme Pape Gueye, actuellement suspendu, mais sur qui le club compte.

A lire : OM: Les deux problèmes de Marcelino avec son système !

« Il y a des questions sur la situation de Simon Ngapandouetnbu. Ce n’est jamais une bonne solution de prêter un joueur en fin de contrat. Je crois qu’il a beaucoup progressé la saison dernière et c’est bien qu’il trouve de la continuité avec l’équipe réserve. Un prêt ne te garantit rien car tout le monde est très conservateur. On a beaucoup analysé sa situation avec le staff des gardiens et on pense qu’il va continuer à progresser cette saison, a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi.

On souhaite prolonger le contrat de Pape Gueye

Avant de poursuivre concernant un autre joueur libre en juin prochain, Pape Gueye. On est très contents de comment Pape Gueye est revenu de son prêt à Séville. Il a une très bonne mentalité, on souhaite prolonger son contrat. Je n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat, on a eu une discussion avec lui et son agent et on a le sentiment que cette saison il va être important malgré tout. »