Mercato OM: Le point sur la piste Amiri

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminé, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. D’après Sky Sport Allemagne, l’OM discute avec Nadiem Amiri. Une piste démenti par la Provence qui affirme que le milieu allemand du Bayer Leverkusen n’est pas visé par l’OM !

Ces derniers jours, le nom de Nadiem Amiri est revenu du côté de l’OM. Le milieu de 26 ans s’est illustré lors du dernier match de préparation entre les olympiens et le Bayer Leverkusen.

D’après le média allemand et son journaliste Florian Plettenberg, un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et le club phocéen. Leverkusen réclamerait entre 6 et 7 millions d’euros pour laisser filer le milieu offensif à qui il ne reste qu’un an de contrat.

A LIRE AUSSI: L’avis tranché de Samir Nasri sur ce nouvel OM !

La piste Amiri n’est pas explorée

⚪🔵 | Nadiem Amiri Selon La Provence, Nadiem Amiri n’est pas une piste pour l’OM.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/CfpOfppUWz — LePetitOM (@lepetitom) August 21, 2023

La Provence affirme qu’Amiri n’est pas dans le viseur des dirigeants marseillais. Pablo Longoria envisagerait deux nouvelles arrivées avant la fin du mercato. Un latéral polyvalent capable de jouer sur les deux côtés pour suppléer Renan Lodi et Jonathan Clauss ainsi qu’un élément offensif susceptible d’animer le couloir gauche.

Marcelino a clairement réclamé des recrues?

« Les options sont limitées. », c’est ce qu’à répondu l’entraîneur Marcelino quand on lui demandait s’il allait faire tourner contre Metz. Peut-être un message à faire passer à Pablo Longoria concernant la fin du mercato. « C’est le bon moment pour faire une évaluation. », a jugé le coach espagnol. «

Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de changements. Avec l’effectif actuel, les options sont limitées ; certains joueurs ont beaucoup souffert. Nous n’aurons pas d’autre match avant samedi. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. », avait–il précisé en conférence de presse avant de mettre Soglo titulaire à gauche. Les départs de Cengiz Ünder et de Ruslan Malinovskyi pourraient avoir accéléré la nécessité de l’OM de se renforcer offensivement. Les deux joueur ne faisaient plus partie des groupes marseillais depuis déjà quelques matchs.