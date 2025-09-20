Mercato OM : Le président du LOSC Létang tacle Longoria

La présentation officielle de Chancel Mbemba à Lille a pris des allures de règlement de comptes. Vendredi, au moment d’accueillir l’international congolais, Olivier Létang a profité de la tribune pour pointer du doigt la gestion de Pablo Longoria dans ce dossier. Selon le président lillois, l’OM aurait freiné le départ du défenseur l’été dernier, provoquant une année blanche pour le joueur.

Souriant mais discret lors de sa présentation, Chancel Mbemba n’a pas souhaité revenir sur son passage à Marseille. C’est son nouveau président qui s’en est chargé. Olivier Létang a rappelé qu’il avait déjà tenté d’attirer le défenseur au LOSC à l’été 2024, mais que Pablo Longoria s’y était fermement opposé.

« Nous voulions que Chancel nous rejoigne il y a un an, j’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM, mais il nous a dit à deux reprises qu’il ne bougerait pas », a lâché le patron nordiste.

Une année compliquée pour Mbemba

Resté à l’OM malgré ses envies de départ, Mbemba a vécu une saison 2024-2025 très délicate. Écarté du groupe après avoir refusé certaines options de sortie, il a été privé de temps de jeu et n’a disputé aucune rencontre officielle avec le club marseillais. « Lorsqu’un joueur avec une telle expérience se retrouve écarté pendant un an, cela génère forcément beaucoup d’émotion », a souligné Létang, dénonçant implicitement la gestion marseillaise.

Le signe d’un climat toujours tendu

Cet épisode illustre la fragilité des relations entre l’OM et le LOSC. Déjà cet été, les négociations autour d’Edon Zhegrova avaient révélé des désaccords profonds. Certains observateurs voient même dans l’attitude de Létang une volonté de compliquer la tâche marseillaise, rappelant son passé de dirigeant au PSG.

Alors que Mbemba ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière lilloise, le bras de fer entre Longoria et Létang semble, lui, loin d’être terminé.

