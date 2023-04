Mercato OM : Le RC Lens explique comment Clauss a été remplacé

Dans un entretien accordé à la Ligue sur Twitch, Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, a notamment expliqué comment le club du Nord a remplacé Jonathan Clauss.

L’Olympique de Marseille a recruté Jonathan Clauss lors du mercato d’été dernier. Passé par le RC Lens, le joueur s’était révélé dans le club Sang et Or avant de démarrer son aventure à l’OM. Le directeur général du club du Nord a évoqué son départ dans un entretien accordé à la Ligue sur Twitch.

Jo Clauss est parti, Jimmy Cabot était là — A.Pouille

Il a notamment expliqué comment le club avait anticipé que Clauss ne resterait pas : « Grégory Thil s’occupait du recrutement depuis 2020. Il était à la tête de la cellule. Quand Florent est parti, nous avons donc promus Grégory sur la partie direction technique en étendant un peu son champ d’action. Son travail est plus restreint que celui qu’avait Florent. Il est vraiment sur les parties recrutement et gestion de l’effectif. Il n’a pas d’œil sur la formation ou les féminines. Ce rôle revient à Franck Haise. Remplacer nos joueurs? Il faut être malin. Cheick (Doucouré) était là depuis 2018. Il faisait partie de la renaissance du club. On savait qu’il allait avoir des clubs anglais sur lui. On sentait qu’il allait partir. Son remplaçant, Salis (Abdul Samed), vient de la même académie que lui. Ils ont les mêmes conseillers. On s’est renseigné sur lui et cela s’est fait naturellement. Salis est arrivé l’avant-veille du départ de Cheick, et c’est lui qui l’a accueilli dans le vestiaire. De même, quand Jo Clauss est parti, Jimmy Cabot était là. »