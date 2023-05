Mercato OM : Le Real Madrid se positionne sur une piste de Longoria !

L’Olympique de Marseille remet en doute les performances de Pau Lopez et compterait lui mettre de la concurrence dès cet été. L’une des options de Pablo Longoria pourrait filer au Real Madrid !

Ces dernière semaines, l’Olympique de Marseille se serait positionné pour récupérer Yacine Bounou comme nous l’expliquait Les Lions de l’Atlas. Ce vendredi, le média spécialisé sur le football marocain explique que le Real Madrid ne serait pas contre le fait de récupérer le portier du FC Séville en tant que numéro 2. Une option qui ne semble pas convaincre le gardien qui a performé durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Contacts confirmés entre Longoria et Bounou

« Vous connaissez Longoria, cela fait partie des opportunités de marché et là il se positionne sur un gardien en espérant un prêt. C’est une opportunité car le joueur rencontre en ce moment des difficultés avec son nouvel entraîneur, qui n’est autre que celui qui a lancé l’actuel gardien titulaire du FC Séville. Bounou joue l’Europa League, et Marko Dmitrović joue en Liga. Il se posait déjà la question de partir l’été dernier et cet hiver avec certaines sollicitations, et là on sait qu’il a des envies d’ailleurs. On sait que l’OM prospecte actuellement pour trouver un autre gardien et à priori le club olympien s’est tourné vers ses agents pour savoir si un prêt était faisable. C’est un premier contact avec ses agents qui nous l’ont confirmé. Marseille voulait à l’origine plus un second gardien pour concurrencer un peu Pau Lopez, mais si c’est Bounou est-ce que ce sera dans ce cadre ? On connaît Longoria il multiplie toujours les pistes », nous explique ainsi le journaliste pour les Lions de l’Atlas Hakim Zhouri, avant d’en dire plus sur les qualités et l’ambition du joueur :

Bounou est meilleur que Pau Lopez — Hakim Zhouri

« En étant objectif, Bounou est meilleur que Pau Lopez. Ceux qui ont suivi la Coupe du Monde ont pu voir que sur pénalty c’est quelqu’un qui a du flair. Il a un ratio de pénalty arrêté qui est énorme c’est un des meilleurs à ce niveau là. L’année dernière il a été élu meilleur gardien de la Liga. Il a fait de belles saisons avec Séville, il a gagné la Ligue Europa. Manchester a été intéressé, le Bayern également. Cela peut vraiment être une bonne pioche pour l’OM. Mais Bounou veut trouver un challenge où il sera titulaire sur du long terme. Reste à savoir si cela va coller avec ce que propose Longoria. »