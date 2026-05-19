Mercato OM : le Real Oviedo relégué, de bonnes affaires à saisir par l’OM ?  

Cela fait plusieurs semaines que le Real Oviedo est relégué en Liga 2. Cette descente pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le mercato estival. Oviedo possède quelques joueurs intéressants, qui pourraient se négocier à bas prix. Tour d’horizon de trois profils à surveiller :

Leander Dendoncker, l’expérience

L’OM doit renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine. L’international belge Leander Dendoncker ressemble à une bonne idée pour amener de l’expérience au milieu marseillais. Formé à Anderlecht, il joue plus de 150 matchs pour ce club, avant de signer à Wolverhampton en 2018. Pendant 4 ans, il fait le bonheur des Loups, avant de signer à Aston Villa en 2022. Il ne parviendra pas à s’y imposer, et après deux prêts à Naples et à Anderlecht, il signe au Real Oviedo en 2025. Avec la Belgique, il participe aux Coupes du Monde 2018 et 2022. Il sort d’une saison compliquée avec Oviedo, où il disputera 19 matchs à cause d’une vilaine blessure. Agé de 31 ans, il est évalué à 3 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2027. Milieu défensif de formation, il a pour lui une grande qualité de passe et sa taille (1 mètre 88) le rend très costaud dans les duels. Il pourrait venir renforcer l’entrejeu de l’OM à moindre coût, tout en apportant son expérience du haut niveau.

Ilyas Chaira, le pari

Ailier de formation, mais pouvant évoluer en tant que milieu offensif, Ilyas Chaira ressemble à un pari pour le board marseillais. Formé à Gérone, il ne jouera jamais en professionnel pour le club espagnol. Il enchaînera ensuite les saisons dans les divisions inférieures en Espagne, avant d’atterrir au Real Oviedo en 2024, où il a connu sa première saison dans l’élite cette année. Il a disputé 36 matchs, pour 6 buts et 2 passes décisives. Agé de 26 ans, il est évalué à 4 millions d’euros, et possède un contrat allant jusqu’en 2028. Avec la relégation, il voudra sans doute partir pour rester dans l’élite de l’un des cinq grands championnats et pourrait être négocié à bas prix. Très doué techniquement, il peut faire des différences tant sur les côtés que dans les petits espaces. Avec très peu d’expérience au haut niveau, il peut être intéressant pour l’OM de le faire venir dans un rôle de doublure.

A lire : OM : Longoria responsable d’une situation financière “alarmante” ?

Haissem Hassan, l’international égyptien

Formé en France, au Paris FC et à Châteauroux, Hassan débute en professionnel à Châteauroux, à seulement 16 ans, avant de s’exiler en Espagne, à Villareal, en 2020. Il ne s’y imposera pas. Après un prêt encourageant à Gijon, il signe en 2024 à Oviedo. Cette saison, l’international égyptien (1 sélection) a joué 37 matchs toutes compétitions confondues, en débutant souvent sur le banc, pour 3 passes décisives. Milieu au profil offensif, il sort d’une saison mitigée avec Oviedo et ne serait pas contre un départ. Agé de 24 ans, il est évalué à 4 millions d’euros, et possède un contrat allant jusqu’en 2027. Haissem Hassan pourrait signer comme doublure offensive à l’OM ou en remplacement d’Abdelli, qui ne devrait pas faire de vieux os à Marseille.