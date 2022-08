Mercato OM : Le retour de Mandanda déjà acté?

Alors qu’il a quitté l’OM pour rejoindre le Stade Rennais lors de ce mercato estival 2022, Steve Mandanda sera bien de retour en 2024, à la direction du club marseillais.

Steve Mandanda avait signé un contrat disant qu’il serait dans la direction du club après l’arrêt de sa carrière. Avant l’arrivée de Pau Lopez, tout semblait montrer que le gardien de but finirait sa carrière professionnel à Marseille et qu’il enchaînerait donc avec ce poste promis par l’ancienne direction.

Mandanda de retour à l’OM en 2024?

Cet été, après une saison compliquée sous les ordres de Jorge Sampaoli, Steve Mandanda a pris la décision de quitter l’Olympique de Marseille. Le Stade Rennais a raflé la mise et semble très heureux d’avoir récupérer l’international français. L’Equipe explique cependant que ce départ n’est pas définitif.

Sur le terrain, on ne devrait plus voir Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille. En revanche, d’après le quotidien sportif, Mandanda va revenir pour sa reconversion après sa carrière de gardien. Son poste promis lors de ce fameux contrat est toujours d’actualité.

Mandanda explique son choix

« Venir dans un club qui joue l’Europe, une condition pour moi ? C’est vrai que ça fait partie des choses importantes. L’objectif, c’est de continuer à l’être, de monter au classement et puis de durer tout en haut de ce championnat et puis pourquoi d’accrocher la Ligue des champions et y durer. C’est un objectif commun, c’est cette ambition qu’il y a aussi au sein du club qui m’a attiré. On va tout faire pour atteindre ces objectifs. C’est un de ces éléments qui a pu faire pencher la balance et on voit un très beau football avec énormément d’actions et de buts. » Steve Mandanda— Source: Stade Rennais (06/07/22)