Mercato OM : Le top 10 des salaires marseillais avec quelques surprises !

Ce mercredi, le journal L’Equipe a publié le top 10 des plus gros salaires de l’Olympique de Marseille. Forcément, certaines sommes donnent le tournis !

L’Olympique de Marseille réalise toujours des mercato très garni, surtout depuis l’arrivée de Pablo Longoria. Le président espagnol ne lésine pas avec les sommes quand il s’agit de salaire pour attirer ses stars. En effet, on le voit avec le top 10 des salaires mensuels bruts posté par L’Equipe où l’on voit que les rémunérations ne sont pas forcément en corrélation avec l’apport sur le terrain.

A commencer par Aubameyang qui toucherait 650 000 euros bruts par mois et qui a vécu un début de saison compliqué avant de vraiment être au niveau des attentes placées en lui. Geoffrey Kondogbia est deuxième avec 450 000 euros bruts par mois mais un temps de jeu réduit à cause de nombreuses blessures et des prestations pas toujours convaincantes. Vient ensuite une grosse surprise, Joaquin Correa à égalité avec Jordan Veretout et le Centrafricain. L’attaquant argentin est l’un des meilleurs salaires du club mais assurément l’une des plus grosses déceptions. Depuis le début de la saison, il n’a joué que 15 matchs toutes compétitions confondues et 565 minutes soit l’équivalent d’environ 6 matchs complets.

📊 Top 10 des salaires mensuels bruts à l’OM cette saison : P-E Aubameyang 650 000€

Geoffrey Kondogbia 450 000

Jordan Veretout 450 000

Joaquin Correa 450 000€

Ismaila Sarr 390 000€

Jonathan Clauss 330 000€

Valentin Rongier 330 000€

Chancel Mbemba 320 000€

Pau Lopez 280…

L’Inter n’en veut plus !

Quinze matchs disputés toutes compétitions confondues sous la tunique olympienne pour aucun but ni passe décisive ! Joaquin Correa est pour l’instant un coup totalement raté.

🇦🇷L'esperienza al Marsiglia per Joaquin Correa non è ancora decollata: per il Tucu, complice anche un infortunio alla caviglia, ci sono state solo 14 presenze, condite da 0 assist e 0 gol. Negli ultimi 3 mesi appena 21' minuti giocati per l'argentino, che nel valzer degli…

D’après La Gazzetta dello Sport l‘Inter Milan ne serait pas dupe et remarque bien qu’il ne parvient pas à s’imposer et que l’OM est pour l’instant bien loin d’une qualification en Ligue des champions. Pour rappel l’option d’achat de 13 millions sera levée en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Au vu de la situation et du fort désir des Nerazzurri de s’en séparer, le finaliste de la dernière Ligue des champions serait même prêt à faire une « remise » à l’OM sur le prix de son option d’achat. En effet, l’option d’achat pourrait prendre un tout autre tournant et deviendrait de 10 millions en cas de qualification en Ligue des champions et 13 millions dans le cas contraire. On voit mal comment l’OM pourrait envisager de le conserver en cas de non qualification pour la Ligue des champions.