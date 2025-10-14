Mercato OM : Leçon retenu lors du dernier recrutement !

L’Olympique de Marseille a profondément revu sa stratégie de recrutement lors du dernier mercato. Selon des informations de La Provence, le club phocéen a cherché à attirer des joueurs capables de supporter la pression unique du Vélodrome, un stade aussi bouillant qu’exigeant. L’expérience de joueurs comme Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Emerson ou encore Pierre-Emerick Aubameyang a pesé lourd dans les choix de la direction marseillaise. Ces profils aguerris, habitués aux grandes ambiances européennes, sont considérés comme mieux armés pour évoluer dans un environnement où la ferveur du public peut autant galvaniser que paralyser.

Selon une source interne citée par La Provence, cette réflexion trouve son origine dans un constat sans détour : « On a découvert qu’il y avait beaucoup de joueurs, même des cadres, qui redoutaient le Vélodrome. Ils craignaient de rater un but, de louper une passe ou un tacle. La peur d’être sifflé. Cette ferveur devait être un élan, elle s’était transformée en frein. »

Le Vélodrome, de la crainte à la communion

Cette lucidité a conduit à une réunion interne l’an dernier pour aborder le sujet frontalement. Le but : aider les joueurs à mieux comprendre la relation entre le public marseillais et son équipe. D’après la même source, cette prise de conscience a eu des effets concrets sur la mentalité du groupe : « Les joueurs ont compris que le public n’était pas seulement exigeant, mais aussi reconnaissant quand on le respecte. Au Vel’, on n’est pas là pour applaudir seulement les buts et petits ponts, on a mis l’accent sur l’investissement pour charmer le public. Grâce à cet état d’esprit, on se retrouve vraiment à jouer 12 contre 11. »

Ce changement de perception illustre la volonté du club de reconnecter les joueurs avec leur stade. Le Vélodrome n’est plus une source de tension, mais un moteur collectif. Les dirigeants marseillais misent désormais sur des profils solides mentalement, capables de transformer cette pression populaire en énergie positive. Avec un tel état d’esprit, l’OM espère faire du Vélodrome une force décisive tout au long de la saison.