Mercato OM : L’effort financier fait par Rabiot pour valider son départ au Milan !

Le transfert d’Adrien Rabiot de l’Olympique de Marseille vers l’AC Milan, conclu à hauteur de 10 millions d’euros, a donné lieu à une particularité rarement expliquée en détail : selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, le clan Rabiot—comprenant Adrien et sa mère/agent Véronique— aurait renoncé à la moitié des 30 % initialement prévus sur la somme totale du transfert.

D’après le media italien, le pourcentage de 30% aurait été convenu lors de l’arrivée de Rabiot à l’OM : en cas de revente, une part de 30 % du montant du transfert reviendrait au joueur et à son entourage. Or, face aux exigences du marché, le clan Rabiot aurait accepté de réduire ce pourcentage à 15 %, soit la moitié, pour faciliter les négociations entre Marseille et Milan.

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Matt O’Riley ? L’avis d’un spécialiste de Brighton !

Une renonciation à 30 % pour accélérer le transfert

Cette concession significative illustre la volonté de toutes les parties de conclure rapidement l’opération, tandis que le montant du transfert, évalué à 10 millions d’euros (bonus compris), correspond à une formule de gentleman’s agreement entre les deux clubs.

🤝 Tourner la page maintenant https://t.co/QCgz9HShyT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 1, 2025



En acceptant cette réduction, le clan Rabiot a donc diminué son gain potentiel, préférant sécuriser un contrat avec un club prestigieux comme l’AC Milan. Ce geste a probablement permis à l’OM d’obtenir une offre moins élevée que l’exigence initiale (15 millions) tout en finalisant le dossier dans les dernières heures du mercato.

Désormais, Adrien Rabiot, 30 ans et international français (53 sélections), s’est engagé avec Milan jusqu’en juin 2028, après avoir quitté Marseille dans un contexte délicat, suite à une altercation avec son coéquipier Jonathan Rowe.