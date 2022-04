Mercato OM : L’énigmatique message de William Saliba sur son avenir

Pilier de la défense de l’Olympique de Marseille, William Saliba n’est que prêté sans option d’achat depuis le début de la saison. L’international français a répondu aux questions du journal L’Equipe mais est resté très évasif sur son avenir.

L’Olympique de Marseille a dû restructurer complètement son équipe lors du mercato dernier. Pablo Longoria a réussi à refaire une équipe taillée pour que Sampaoli puisse jouer sur plusieurs tableaux et atteindre une place sur le podium en fin de saison.

Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment (…) Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir — Saliba

L’une des révélations est en défense et s’appelle William Saliba. Remplaçant à Arsenal et devenu titulaire indiscutable à l’OM, le récent international français chez les A a répondu aux questions du journal L’Equipe. S’il accepte volontiers de parler de ses axes de progression ou encore du cauchemar du match face à Lyon, il est plus évasif sur son avenir…

« Une qualif en LDC pour rester? C’est sûr que ça serait mieux avec une qualification en Ligue des champions. Et si je pars sans avoir qualifié le club en C1, ce serait une saison inaboutie, je serais déçu.Revenir à Londres? (Il hésite longuement.) C’est sûr que je ne peux pas me contenter d’être sur le banc d’Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j’entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n’est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n’être jamais dans le groupe. Ce club et ce public sont magnifiques donc je veux profiter un max d’ici la fin de saison, comme si je n’allais plus revenir. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après on verra. Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir. » William Saliba – Source : L’Equipe (02/04/22)