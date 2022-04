« C’est inexplicable que le PSG touche plus du double de l’OM ! »

Extrait du dernier numéro de Débat Foot Marseille avec les deux anciens joueurs de l’OM Martial Robin et Jean-Charles de Bono. Ils évoquent l’avenir du défenseur la répartition du montant injectés le fond d’investissement CVC Capital Partners que se partageront tous les clubs de Ligue 1.

La semaine dernière la Ligue de football professionnel a communiqué qu’un accord a été trouvé avec les clubs de Ligue 1, concernant la répartition du montant ingéré par le fond d’investissement CVC Capital Partners (soit 1,5 milliards d’euros). Comme révélé par le journal l’Equipe, le PSG percevra ainsi pas moins de 200M€, et l’OM 90 M€. Par contre le club phocéen percevra a peine plus que des clubs comme Nice, Rennes et Lille (80€)

» Le PSG va toucher 200M€ et l’OM seulement 90€ ? Mais sur quels critères ? Il y a une anomalie quelque part ce n’est pas possible…C’est plus du double…Je suis autant choqué par l’écart qu’il y a entre l’OM et le PSG que celui entre Lille, ou Nice et l’OM… On ne peut pas venir te dire que le PSG prend deux fois plus que l’OM car c’est eux qui ont la plus forte notoriété, et par contre donner une somme quasi identique à Marseille et Nice si l’on se base sur ce même critère. Pour moi je suis désolé il n’y aucune justification valable, ça n’a aucun sens…. » Benjamin Courmes (journaliste FCM) – Source : Débat Foot Marseille (31/03/2022)



🔴 BREAKING ! Les sommes que les clubs de Ligue 1 vont recevoir avec la création de la société commerciale : PSG : 200M€

OM : 90M€

OL : 90M€

Nice : 80M€

Lille : 80M€

Rennes : 80M€

Monaco : 80M€

Autres clubs : 33M€ chacun (L’Equipe) — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 24, 2022

« Cet accord s’accompagne surtout de la part des clubs d’une volonté affirmée d’adhérer au projet de développement du football professionnel français porté par la LFP et validé par son partenaire CVC Capital Partners, annonce un communiqué ce jeudi. Ce projet de développement vise à améliorer en profondeur l’ensemble des structures du football français au premier rang desquelles celles des clubs professionnels autour de deux mots d’ordre: compétitivité et équité. » LFP – source : RMC (24/03/2022)