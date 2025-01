Mercato OM : L’énorme coup de théâtre dans le transfert de Pau Lopez à Lens !

Incroyable mais vrai, le RC Lens annonce ce mercredi dans un communiqué que Pau Lopez ne viendra finalement pas dans le club nordiste ! Girona a fait capoter le transfert…

Dans un communiqué publié ce mercredi, le RC Lens annonce que l’Espagnol Pau Lopez ne signera pas pour remplacer Brice Samba !

« Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature », a partagé le club de Ligue 1 dans un communiqué.

Tout était bouclé…

Le RC Lens a finalisé l’arrivée de Pau Lopez en prêt avec option d’achat, un renfort de taille pour remplacer Brice Samba, qui est en passe de rejoindre Rennes. Le gardien espagnol, actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026, a accepté de revoir ses conditions salariales pour obtenir plus de temps de jeu, après une première partie de saison décevante à Gérone. En effet, Pau Lopez n’a disputé qu’un seul match de Coupe du Roi durant son prêt, et sa situation avec le club espagnol ne lui permettait pas de s’impliquer à la hauteur de ses attentes. C’est ainsi qu’il a accepté de baisser son salaire pour rejoindre le RC Lens, où il s’engage en tant que gardien numéro 1.

Pau Lopez divise son salaire par deux pour rejoindre le RC Lens

🚨#RCL 🔴🟡 Donnée très importante pour les supporters lensois : Pau Lopez a tiré un trait sur la moitié de son salaire pour venir en prêt au RC Lens. Il avait vraiment envie de rejoindre les Sang et Or. https://t.co/ygECN0R7rn pic.twitter.com/LC1aWrphE1 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 7, 2025



Bien que l’Espagnol ait un salaire estimé à 280 000 euros brut par mois à l’OM, le RC Lens ne prendra pas en charge l’intégralité de cette somme. Selon FootMercato, « Pau Lopez a tiré un trait sur la moitié de son salaire pour venir en prêt au RC Lens et s’installer dans les cages des Sang et Or, reléguant ainsi Hervé Koffi sur le banc. L’option d’achat estimé à 4M€ incluse dans l’accord pourrait permettre au RC Lens de conserver définitivement Pau Lopez, selon les performances du gardien. Ce prêt avec option d’achat semble être une opportunité pour l’Espagnol de se relancer et de retrouver du temps de jeu après un passage compliqué en Espagne, tout en offrant au RC Lens un gardien expérimenté pour la suite de la saison.