Mercato OM : Un gros buteur de Serie A pour la saison prochaine ?

L’Olympique de Marseille pourrait être tenté de recruter un attaquant de plus au standing cet été en prévision d’une participation de Ligue des Champions. Un nom est évoqué…

Elye Wahi, pourtant recruté avec de grandes ambitions l’été dernier, n’a pas encore convaincu pleinement par ses performances, manquant de régularité et d’impact sur le terrain. De son côté, Neal Maupay, malgré son expérience, semble trop limité pour briller à un niveau aussi élevé que celui de la Ligue des Champions, où il peine à s’imposer. Ajoutez à cela la blessure de Faris Moumbagna, qui prive l’OM d’un potentiel atout offensif, et le club marseillais se trouve face à une véritable problématique dans la gestion de son secteur offensif. Dans ce contexte, l’OM pourrait être contraint de revoir ses options et envisager des renforts pour renforcer un compartiment de jeu décisif.

Scamacca visé par l’OM pour la saison prochaine ?

Selon le journaliste Abdellah Boulma, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Gianluca Scamacca, l’attaquant de l’Atalanta Bergame, pour l’été 2025. Cependant, le joueur de 25 ans, actuellement blessé avec une rupture du ligament croisé du genou qui le tient éloigné des terrains jusqu’en février 2025, pourrait faire son grand retour à la compétition au moment où l’OM envisagera son transfert.

Scamacca blessé

Passé par plusieurs clubs au cours de sa carrière, Scamacca a évolué sous les couleurs de Sassuolo lorsque Roberto De Zerbi en était l’entraîneur, mais n’a jamais été convaincant aux yeux de ce dernier. Il a ensuite été prêté à plusieurs équipes, dont Cremonese, PEC Zwolle, Ascoli et Genoa, et n’a donc jamais eu l’opportunité de travailler sous la direction de De Zerbi. Toutefois, une collaboration entre les deux pourrait se concrétiser dès l’été prochain, à condition de convaincre l’Atalanta, qui possède son attaquant jusqu’en juin 2027 et le valorise à environ 30 millions d’euros.



L’arrivée de Scamacca à l’OM pourrait potentiellement rivaliser avec la présence de Neal Maupay, mais surtout avec celle de Elye Wahi, recruté l’été dernier pour une somme conséquente. Le club marseillais devra peser ses options avec soin dans cette quête d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif.