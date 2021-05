Mercato OM : L’entourage de Benedetto sort du silence sur son avenir !

Journaliste de TyCSports, German Garcia Grova nous informe que l’entourage de Dario Benedetto réfute la théorie d’un retour à Boca Junior en échange de Cristian Pavon.

Ces dernières heures, des médias argentins affirmaient que Dario Benedetto pourrait faire son retour en Argentine à Boca Junior. L’Olympique de Marseille aurait même discuté avec le club pour récupérer en échange l’ailier Cristian Pavon, prêté en MLS cette saison.

L’entourage de Benedetto dément un échange avec Pavon

Contacté par le journaliste German Garcia Grova, l’entourage de l’attaquant sous contrat avec l’Olympique de Marseille réfute ces informations. Il ne devrait pas retourner à Boca et Cristian Pavon pourrait ne pas signer à l’OM en échange. Ces derniers jours, Pipa Benedetto a également été lié à des rumeurs de départ vers Elche, club qui s’est maintenu en Liga espagnole cette saison et qui aurait besoin d’un buteur.

« L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » Germán García Grova – Source : Twitter (27/05/21)