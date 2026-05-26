Mercato OM : L’Equipe confirme la piste Bruno Genesio, qui a d’autres options…

Libre à l’issue de son aventure avec le LOSC, Bruno Genesio figure bien parmi les profils étudiés par les nouveaux dirigeants de l’Olympique de Marseille pour prendre les commandes de l’équipe première. Mais l’ancien entraîneur de Lille dispose également d’autres options pour la suite de sa carrière.

Après avoir conduit le LOSC à une troisième place qualificative directement pour la prochaine Ligue des champions, Bruno Genesio a officiellement quitté le club nordiste lundi soir. À 59 ans, le technicien lyonnais sera libre contractuellement au 30 juin, au terme d’une saison éprouvante sur le plan personnel mais réussie sportivement.

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L’OM avance sur le dossier Genesio

Dans sa reconstruction, l’OM poursuit sa réorganisation sportive. Après la nomination de Stéphane Richard à la présidence et l’arrivée attendue de Grégory Lorenzi comme directeur sportif, le chantier prioritaire concerne désormais le poste d’entraîneur.

Selon les informations de L’Équipe, Bruno Genesio fait partie des profils les plus appréciés par la direction marseillaise. Le club phocéen recherche un technicien français, expérimenté, habitué à la Ligue 1 et capable d’apporter de la stabilité après une saison particulièrement agitée.

Le profil de l’ancien entraîneur de Lyon, Rennes et du LOSC correspond précisément à ce cahier des charges. Son expérience du haut niveau, sa connaissance du championnat français et sa capacité à gérer un vestiaire sont considérées comme des atouts importants en interne.

Une concurrence réelle en AS autour de l’ancien coach du LOSC

L’Olympique de Marseille n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Toujours selon L’Équipe, Bruno Genesio étudie plusieurs possibilités pour son avenir. L’hypothèse d’un départ à l’étranger, notamment en Arabie saoudite, existe également.

Dans la short-list marseillaise figure aussi Christophe Galtier, même si sa situation contractuelle avec le club saoudien de Neom complique le dossier. Sur le plan financier, le profil de Genesio apparaît aujourd’hui plus accessible pour les dirigeants olympiens.

Des premiers échanges auraient déjà eu lieu directement entre Stéphane Richard et l’ancien coach lillois, qui travaille sans agent. Les discussions pourraient s’intensifier dans les prochains jours alors que l’OM cherche à rapidement stabiliser son organigramme sportif avant le mercato estival.