Mercato OM : Les 5 infos qu’il ne fallait pas rater cette semaine

Entre deux départs majeurs, les premières annonces de Bruno Genesio et Grégory Lorenzi et les orientations du mercato olympien, l’actualité de l’OM a été particulièrement dense cette semaine. Si vous avez décroché quelques jours, voici les cinq informations qu’il fallait retenir.

1. Greenwood quitte officiellement l’OM

C’était le dossier le plus important de l’été. Mason Greenwood s’est engagé avec Fenerbahçe pour un transfert estimé à 39 M€. Présent en conférence de presse, Grégory Lorenzi a expliqué que ce départ était devenu inévitable.

« Le joueur voulait partir. (…) Les clubs n’ont pas frappé à notre porte pour acheter Mason Greenwood. Entre l’idée de vendre un joueur à 80-100 millions et la réalité économique, le marché a décidé qu’il ne les valait pas. »

2. Aubameyang file au Deportivo

Autre mouvement important de la semaine : Pierre-Emerick Aubameyang va poursuivre sa carrière au Deportivo La Corogne. Après les informations de L’Équipe, Fabrizio Romano a confirmé un accord entre les deux clubs autour d’un transfert estimé à 1,5 M€.

3. L’OM confirme qu’il faudra encore vendre

La conférence de presse de présentation de Bruno Genesio et Grégory Lorenzi a permis de clarifier la stratégie du club.

Le nouveau directeur sportif a confirmé que le redressement financier restait la priorité.

« La priorité du club c’est de retrouver une santé financière. (…) Oui, on doit vendre des joueurs. Cela passera forcément par des ventes ou des prêts. »

Lorenzi a toutefois insisté sur le fait que ces contraintes n’empêchaient pas l’OM de conserver des ambitions sportives.

4. Genesio accepte un mercato sous contraintes

Bruno Genesio savait à quoi s’attendre en signant à Marseille.

« J’étais au courant qu’on allait devoir vendre des joueurs. Tout le monde a été honnête et clair avec moi. J’ai signé en connaissance de cause de cette nouvelle orientation du club. »

Le nouvel entraîneur souhaite désormais bâtir une équipe capable de développer un état d’esprit fort malgré les nombreux mouvements attendus durant l’été.

5. Quel visage pour l’OM après ce mercato ?

Au-delà des départs déjà enregistrés, le chantier est loin d’être terminé. Grégory Lorenzi a rappelé que l’objectif était désormais de construire un effectif plus stable, capable de s’inscrire dans la durée.

« Un projet et un groupe, ce n’est pas sur un seul mercato. (…) On va devoir créer un groupe compétitif à moyen et long terme. »

Le dirigeant olympien a également assuré que le club continuait de travailler activement sur les futures recrues afin de permettre à Bruno Genesio de disposer d’un effectif compétitif le plus rapidement possible.

👉 Découvrez notre analyse complète dans notre dernière vidéo YouTube : “Mercato OM : Qui pour remplacer Greenwood ?” et dites-nous en commentaire quel joueur vous aimeriez voir signer à Marseille.

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