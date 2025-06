Mercato OM : les 7 joueurs clés autour desquels le club veut construire son effectif pour la Ligue des champions

L’Olympique de Marseille se prépare à un été plus calme sur le front des décisions structurelles. Après trois saisons marquées par de nombreux changements d’entraîneurs, le club phocéen compte miser sur la stabilité pour aborder la saison 2025-2026, marquée par un retour en Ligue des champions grâce à une deuxième place en Ligue 1.

Une base solide pour Roberto De Zerbi

L’entraîneur Roberto De Zerbi devrait rester en poste, ce qui constitue une première depuis plusieurs étés. Cette continuité est considérée comme un atout par la direction marseillaise. Pour accompagner ce choix, les dirigeants souhaitent s’appuyer sur une ossature de sept joueurs jugés essentiels à la future réussite du club.

Selon l’Equipe, cette liste comprend le gardien Gerónimo Rulli, les défenseurs Leonardo Balerdi et Jorge Murillo, les milieux Pierre-Emile Höjbjerg et Adrien Rabiot, ainsi que les attaquants Mason Greenwood et Amine Gouiri.

Ces éléments ont convaincu par leur régularité ou leur potentiel au cours de la saison écoulée. Ils sont perçus comme des piliers autour desquels construire un effectif capable d’être compétitif sur les deux tableaux : le championnat et la coupe d’Europe.

Un effectif élargi pour gérer les deux compétitions

La direction marseillaise a tiré des enseignements de l’exercice précédent, où l’équipe s’appuyait essentiellement sur un groupe restreint de dix-huit joueurs. L’objectif pour la saison prochaine est clair : « disposer d’un effectif de vingt-deux joueurs solides », selon les informations de L’Équipe.

Le club envisage donc de renforcer l’effectif avec plusieurs recrues ciblées pour améliorer la profondeur de banc. Ces ajustements devront permettre à De Zerbi de faire tourner son effectif tout en maintenant un bon niveau de performance en Ligue 1 comme en Ligue des champions.